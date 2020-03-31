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Распространение коронавируса нового типа
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Всемирный банк снизил прогноз по росту ВВП Китая

На фоне экономических последствий вспышки нового коронавируса прогноз по росту ВВП Китая уменьшили до 2,3% при "базовом сценарии" и до 0,1% при "наихудшем"
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© AP Photo/Vincent Yu

ВАШИНГТОН, 31 марта. /ТАСС/. Всемирный банк (ВБ) в понедельник на фоне экономических последствий вспышки нового коронавируса снизил прогноз по росту ВВП Китая до 2,3% при "базовом сценарии" и до 0,1% при "наихудшем" сценарии. Об этом сообщается в опубликованном в понедельник докладе ВБ.

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"Рост в Китае в 2020 году, как ожидается, упадет до 2,3% при базовом сценарии и до 0,1% при наихудшем сценарии по сравнению с 6,1% в 2019 году", - сказано в пресс-релизе к докладу.

Кроме того, по прогнозам ВБ, рост ВВП развивающихся стран Восточной Азии и Тихоокеанского региона в 2020 году снизится до 2,1% при "базовом сценарии" и до -0,5% при негативном сценарии.

"Вслед за распространением [вызываемого новым коронавирусом заболевания] COVID-19 и ростом финансовой нестабильности перспективы роста в регионе в 2020 году резко ухудшились", - отмечают специалисты ВБ. По их мнению, вспышка коронавируса также негативно скажется на сокращении масштабов бедности в регионе. "При базовом сценарии в регионе из состояния бедности в 2020 году смогут выйти на 24 миллиона человек меньше, чем если бы пандемии не было", - говорится в докладе.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась более чем на 160 стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 760 тыс. человек, зафиксировано почти 37 тыс. смертельных исходов. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1836 случаев заражения, выздоровели 66 человек, умерли девять пациентов. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

В новость внесены изменения (06:21 мск) - приводится с уточнением показателей в третьем абзаце

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