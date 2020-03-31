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Торги на фондовой бирже Гонконга открылись ростом котировок

Наибольшим спросом пользуются активы, связанные с телекоммуникациями, продуктами питания и недвижимостью

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 31 марта. /ТАСС/. Торги на Гонконгской фондовой бирже во вторник открылись ростом котировок на фоне данных, свидетельствующих об улучшении производственной активности в Китае. Индекс Hang Seng поднялся на 438 пунктов (1,89%) и достиг значения 23 613, свидетельствуют данные этой площадки.

Положительная динамика передалась 46 из 50 "голубых фишек", входящих в структуру индекса. Наибольшим спросом пользуются активы, связанные с телекоммуникациями, продуктами питания и недвижимостью. На 3,6% подорожали акции WH Group - крупнейшего в КНР производителя свинины (до 7,29 гонконгского доллара за бумагу). На 3,2% улучшились позиции оператора сотовой связи China Unicom - до 4,5 гонконгского доллара.

Позитивными для рынка стали два фактора: рост американского индекса Dow Jones в понедельник на 3,19% и благоприятные экономические данные из Китая. Как объявило во вторник Государственное статистическое управление КНР, индекс деловой активности (PMI) производственного сектора китайской экономики за март поднялся до 52 пунктов по сравнению с рекордно низким показателем 35,7 в феврале. Это превысило ожидания экспертов. В частности, опрошенные агентством Reuters аналитики прогнозировали мартовское значение PMI на уровне 45 пунктов.

Рост котировок также отмечен на фондовых площадках материкового Китая, Тайваня, Южной Кореи, Сингапура, Филиппин.

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Китай
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