{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Аэроэкспрессы будут отправляться в аэропорты Москвы реже в связи с коронавирусом

Поезда будут ходить в аэропорты раз в час

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Частота движения аэроэкспрессов с 1 апреля станет реже, поезда будут отправляться в аэропорты столичного авиаузла раз в час из-за ситуации с распространением новой коронавирусной инфекцией, сообщила во вторник пресс-служба компании.

"Компания "Аэроэкспресс" сообщает о корректировке графика движения поездов с 1 апреля на всех направлениях в связи с уменьшением объема авиаперевозок ввиду эпидемиологической ситуации. С 1 апреля отправление аэроэкспрессов будет осуществляться один раз в час", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе компании, ранее аэроэкспрессы отправлялись в аэропорты в основном раз в полчаса. Только на Внуковском направлении интервал в некоторые периоды "был чуть больше".

В сообщении уточняется, что таким образом поезда в сторону аэропорта Шереметьево с Белорусского вокзала будут отправляться каждый час с 6:05 до 23:05 мск включительно, из аэропорта - каждый час с 5:15 до 23:15 мск включительно. Между аэропортом Домодедово и Павелецким вокзалом поезда будут отправляться в обе стороны ежечасно с 6:00 до 23:00 включительно. Между Аэропортом Внуково и Киевским вокзалом - с 6:00 до 0:00 мск включительно.

В пресс-службе добавили, что компания выполняет все необходимые дезинфекционные мероприятия. Ранее "Аэроэкспресс" продлил до 31 декабря действие всех электронных билетов, купленных в период с 1 февраля 2020 года.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Удмуртия утвердила список системообразующих предприятий региона
В перечень вошли 120 компаний, работающих в сферах гражданской и военной промышленности, сельского хозяйства и строительства
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС