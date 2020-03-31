Аэроэкспрессы будут отправляться в аэропорты Москвы реже в связи с коронавирусом

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Частота движения аэроэкспрессов с 1 апреля станет реже, поезда будут отправляться в аэропорты столичного авиаузла раз в час из-за ситуации с распространением новой коронавирусной инфекцией, сообщила во вторник пресс-служба компании.

"Компания "Аэроэкспресс" сообщает о корректировке графика движения поездов с 1 апреля на всех направлениях в связи с уменьшением объема авиаперевозок ввиду эпидемиологической ситуации. С 1 апреля отправление аэроэкспрессов будет осуществляться один раз в час", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе компании, ранее аэроэкспрессы отправлялись в аэропорты в основном раз в полчаса. Только на Внуковском направлении интервал в некоторые периоды "был чуть больше".

В сообщении уточняется, что таким образом поезда в сторону аэропорта Шереметьево с Белорусского вокзала будут отправляться каждый час с 6:05 до 23:05 мск включительно, из аэропорта - каждый час с 5:15 до 23:15 мск включительно. Между аэропортом Домодедово и Павелецким вокзалом поезда будут отправляться в обе стороны ежечасно с 6:00 до 23:00 включительно. Между Аэропортом Внуково и Киевским вокзалом - с 6:00 до 0:00 мск включительно.

В пресс-службе добавили, что компания выполняет все необходимые дезинфекционные мероприятия. Ранее "Аэроэкспресс" продлил до 31 декабря действие всех электронных билетов, купленных в период с 1 февраля 2020 года.