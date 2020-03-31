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Сбербанк отменяет плату за обслуживание эквайринга

Речь идет о периоде с 1 марта до 31 мая
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© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Сбербанк отменяет плату за сервисное обслуживание терминалов эквайринга и онлайн-касс в период с 1 марта до 31 мая. От этом сообщается в пресс-релизе банка.

"Сбербанк сообщает об отмене платы за сервисное обслуживание терминалов эквайринга и онлайн-касс. Сервисная плата не будет взиматься за период использования оборудования с 01 марта до 31 мая 2020 года", - указано в сообщении.

Решение об отмене платы за предоставленное оборудование, которую чаще всего платят предприятия малого и микробизнеса, принято в условиях сложившейся ситуации с повсеместным снижением клиентопотока, отметили в банке. При этом подобные "каникулы" могут быть продлены в зависимости от экономической ситуации.

Как отметила зампред правления Сбербанка и руководитель блока "Розничный бизнес" Светлана Кирсанова, чьи словам приводятся в пресс-релизе, отмена сервисной платы за использование терминалов и онлайн-касс "позволит не только помочь бизнесу, но и обезопасить граждан, обеспечив им возможность продолжать платить наиболее безопасным способом - безналично и бесконтактно".

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