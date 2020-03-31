ВТБ как минимум до конца апреля сохранит нулевой тариф в рамках Системы быстрых платежей

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Банк ВТБ решил сохранить для клиентов нулевой тариф при денежных переводах в рамках Системы быстрых платежей (СБП). Об этом говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

"Сейчас очень важно давать клиентам возможность проводить операции в удаленных каналах без визита в отделения банков. Переводы в рамках СБП отвечают этой задаче, набирая популярность у россиян. С момента запуска клиенты ВТБ совершили в системе свыше 4,5 млн переводов на 35 млрд рублей. Мы являемся крупнейшим банком-участником СБП и понимаем свою ответственность в предоставлении выгодного сервиса для пользователей. Идя навстречу клиентам, ВТБ принял решение о продлении нулевого тарифа на переводы как минимум еще на один месяц", - отметил руководитель департамента цифрового бизнеса - старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы банка.

В настоящее время ежемесячный лимит на проведение переводов в СБП у клиентов ВТБ составляет 300 тыс. рублей, максимальная сумма разовой операции - 15 тыс. рублей. В банке уточнили, что рассматривают возможность повышения лимита на разовый перевод. О деталях расскажут позднее.

С 1 января 2020 года Банк России начал взимать с банков комиссию за использование СБП от пяти копеек до трех рублей в зависимости от суммы перевода. При этом в феврале регулятор принял решение отменить комиссии для банков. Нулевой тариф регулятора начинает действовать с 1 апреля 2020 года.