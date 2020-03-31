{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

ВТБ как минимум до конца апреля сохранит нулевой тариф в рамках Системы быстрых платежей

Ежемесячный лимит на проведение переводов в СБП у клиентов банка составляет 300 тыс. рублей, максимальная сумма разовой операции - 15 тыс. рублей

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Банк ВТБ решил сохранить для клиентов нулевой тариф при денежных переводах в рамках Системы быстрых платежей (СБП). Об этом говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

"Сейчас очень важно давать клиентам возможность проводить операции в удаленных каналах без визита в отделения банков. Переводы в рамках СБП отвечают этой задаче, набирая популярность у россиян. С момента запуска клиенты ВТБ совершили в системе свыше 4,5 млн переводов на 35 млрд рублей. Мы являемся крупнейшим банком-участником СБП и понимаем свою ответственность в предоставлении выгодного сервиса для пользователей. Идя навстречу клиентам, ВТБ принял решение о продлении нулевого тарифа на переводы как минимум еще на один месяц", - отметил руководитель департамента цифрового бизнеса - старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы банка.

В настоящее время ежемесячный лимит на проведение переводов в СБП у клиентов ВТБ составляет 300 тыс. рублей, максимальная сумма разовой операции - 15 тыс. рублей. В банке уточнили, что рассматривают возможность повышения лимита на разовый перевод. О деталях расскажут позднее.

С 1 января 2020 года Банк России начал взимать с банков комиссию за использование СБП от пяти копеек до трех рублей в зависимости от суммы перевода. При этом в феврале регулятор принял решение отменить комиссии для банков. Нулевой тариф регулятора начинает действовать с 1 апреля 2020 года.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Удмуртия утвердила список системообразующих предприятий региона
В перечень вошли 120 компаний, работающих в сферах гражданской и военной промышленности, сельского хозяйства и строительства
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС