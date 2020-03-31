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Суперкомпьютер "Кристофари" первым в РФ аттестовали для работы с персональными данными

По словам генерального директора SberCloud Евгения Колбина, до сих пор у российских компаний и организаций не было возможности использовать суперкомпьютеры при обработке персональных данных

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Суперкомпьютер "Кристофари", разработанный Сбербанком и его дочерней компанией SberCloud, первым в России аттестовали для работы с любыми персональными данными в соответствии с требованиями российских регуляторов, говорится в сообщении SberCloud.

"Облачная платформа AI Cloud, предназначенная для решения задач в области искусственного интеллекта, получила аттестат соответствия требованиям безопасности, предъявляемым к информационным системам персональных данных при обеспечении второго уровня защищенности. Это дает клиентам платформы возможность использовать суперкомпьютер "Кристофари" для работы с любыми - биометрическими, специальными, общедоступными и иными - категориями персональных данных и создавать новые сервисы на основе алгоритмов искусственного интеллекта с применением передовой медицинской диагностики, распознавания лиц, голосовой биометрии и других инновационных технологий. Таким образом, "Кристофари" стал первым и единственным в мире суперкомпьютером, на котором можно обрабатывать персональные данные в соответствии с требованиями со стороны российских регуляторов", - говорится в сообщении.

По словам генерального директора SberCloud Евгения Колбина, до сих пор у российских компаний и организаций не было возможности использовать суперкомпьютеры при обработке персональных данных.

"Сервисы AI Cloud позволят не только рекордно быстро обучить программные модели искусственного интеллекта, но и использовать для обучения дата-сеты, содержащие персональные данные. При этом мы гарантируем клиентам полную конфиденциальность и защиту таких данных. Для конечного пользователя это означает, что он сможет быстрее получить новые инновационные услуги от компаний и организаций, работающих с персональными данными в коммерческом и государственном секторах", - приводятся в сообщении слова Колбина.

О суперкомпьютере и SberCloud

"Кристофари" (Christofari) - единственный российский суперкомпьютер, созданный специально для работы с алгоритмами искусственного интеллекта. Его мощности позволяют обучать программные модели, основанные на сложных нейронных сетях, в рекордно короткие сроки. Он предназначен для научно-исследовательских, коммерческих и государственных организаций, работающих в различных отраслях экономики - нефтегазовой, электроэнергетике, тяжелой промышленности, медицине, телекоммуникациях, ритейле и финансовом секторе.

Суперкомпьютер, созданный специалистами Сбербанка и SberCloud, имеет производительность около 6,7 петафлопса. Он состоит из кластеров Nvidia. Система Nvidia DGX-2 является самой производительной в мире для сложнейших задач искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений, отмечают в компаниях. Специализированные вычислители для ускорения новых типов нейронных сетей в сочетании с масштабируемой архитектурой позволяют эффективно работать с большими и сложными моделями, причем скорость обучения нейросетей возрастает кратно.

SberCloud (ООО "Облачные технологии") - облачная платформа группы Сбербанк, предоставляющая услуги на базе IT-архитектуры крупнейшего банка России, СНГ и Восточной Европы.

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