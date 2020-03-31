На Кубани заключили госконтракт на строительство новой трассы к Крымскому мосту

КРАСНОДАР, 31 марта. /ТАСС/ Управление федеральных автодорог "Тамань" заключило государственный контракт на реализацию первого этапа строительства нового автомобильного подхода по территории Краснодарского края к Крымскому мосту, сообщили ТАСС во вторник в управлении.

"ФКУ Упрдор "Тамань" заключило государственный контракт на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк - автомобильная дорога А-290 Новороссийск - Керчь" I этап. Реализация I этапа обеспечит соответствующий уровень пропускной способности на участке с затрудненным движением от хутора Белый до Славянска-на-Кубани протяженностью более 68 км. Существующая дорога имеет в основном две полосы движения в обоих направлениях и проходит через множество населенных пунктов, это приводит к многочисленным заторам, особенно в курортный сезон. Проблема будет решена благодаря устройству четырехполосной проезжей части и возведению сразу нескольких искусственных сооружений", - сообщили в управлении.

В ведомстве уточнили, что стоимость заключенного контракта составила 59,19 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае начнется строительство 119-километрового участка трассы А-289, ее планируют ввести в эксплуатацию до конца 2024 года. Дорога пройдет в обход населенных пунктов и обеспечит скоростное сообщение между Кубанью и Крымским полуостровом. Работы будут проходить в рамках федерального проекта.

Крымский мост - самый большой в России и Европе, он соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Мост необходим для бесперебойного транспортного сообщения между Крымом и другими регионами России. Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железной дорог.