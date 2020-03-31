Эксперты объяснили возможное падение цен нефти до $15 сильнейшим снижением спроса

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Падение цен на нефть, начавшееся после развала соглашения ОПЕК+, еще не завершено. Котировки могут опуститься до $15-20 за баррель в ближайшее время, считают опрошенные ТАСС эксперты. Но причиной тому будет не выход стран ОПЕК+ из сделки по ограничению добычи, который формально состоится 31 марта, а беспрецедентное падение мирового спроса на фоне пандемии.

План России и Саудовской Аравии - двух крупнейших нефтеэкспортеров мира, - позволявший на протяжении трех с лишним лет удерживать цены нефти в районе $60 за баррель путем ограничения добычи, официально перестает работать 31 марта. Москва и Эр-Рияд ранее не смогли прийти к консенсусу по поводу продления срока действия договора. Как утверждают в российском Минэнерго, еще в начале марта было понятно, что влияние коронавируса на спрос будет настолько драматичным, что любые сокращения в рамках хартии ОПЕК+, на которых настаивали саудиты, уже не будут иметь смысла.

Несговорчивость российской стороны вызвала ответную реакцию Эр-Рияда, который пообещал с апреля наводнить рынок максимально возможным объемом дополнительных баррелей. В ожидании "нефтяного цунами" со стороны Персидского залива котировки Brent за месяц растеряли почти $10, опустившись ниже $22 за баррель, чего не случалось уже почти 20 лет.

Формальная дата истечения договоренностей ОПЕК+ уже не влияет на настроения инвесторов, считают эксперты, беседовавшие с корреспондентом ТАСС. "Все планы уже озвучены, события развиваются своим чередом. Цена отражает ожидания, а они все уже сформулированы", - объясняет аналитик "Финама" Алексей Калачев. Напротив, нефть даже может ненадолго подняться в цене после 31 марта, "так как рынок уже может не учитывать этот фактор", допускает он.

Обещания России и Саудовской Аравии нарастить добычу с апреля уже больше никого не пугают на фоне беспрецедентного снижения глобального спроса, соглашается аналитик Saxo Bank Оле Хансен. По данным Goldman Sachs, пандемия коронавируса сократила мировое потребление нефти уже на 25%, или на 26 млн баррелей в сутки. "На таком фоне ценовая война в ОПЕК+ стала второстепенной", - отметил он.

Гонка на дно

Тем не менее, Саудовская Аравия действительно может увеличить добычу нефти до предельных уровней в 12,3 млн баррелей в сутки, а это примерно на треть больше того уровня, который королевство удерживало, пока сделка работала, признают эксперты. Разогнать добычные мощности до такого уровня саудиты могут довольно быстро - до конца апреля, уверен директор отдела корпораций рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко. Другие страны ОПЕК также будут вынуждены увеличить добычу, так как они продали будущие объемы нефти еще до того, как произошел коллапс потребления, добавляет Хансен.

Интрига ситуации заключается в том, что закончится быстрее: свободные емкости для хранения нефти в мире или терпение производителей сланцевой нефти в США, для которых низкие цены убыточны, говорят эксперты. "Если Саудовская Аравия всерьез возьмется за увеличение доли рынка путем переполнения нефтехранилищ, то добычу придется в скором времени ронять не ей, а тем, у кого операционные издержки выше, чем у нее", - полагает Маринченко.

Сузившийся спрос будет полностью обеспечиваться нефтью с самой низкой себестоимостью, то есть из стран Персидского залива, подтверждает Калачев. "А тот, у кого рентабельность более низкая, будет вынужден уйти и ждать восстановления цен. Правда, к тому моменту структурно рынок может уже поменяться", - рассуждает эксперт.

Хансен соглашается с тем, что в долгосрочной перспективе тактика по завоеванию доли рынка путем обрушения цен может сработать. Но аналитик все же не верит в то, что Saudi Aramco сможет поддерживать уровень добычи в 12,3 млн баррелей в сутки в ситуации, когда ежедневно спрос падает на 26 млн баррелей.

А пока все наблюдатели едины во мнении о том, что нефть продолжит дешеветь на фоне катастрофичного дисбаланса спроса и предложения. По мнению Калачева из "Финама", рынок может "провалиться" в диапазон $15 за баррель. Процессы восстановления спроса - с одной стороны и приостановки добычи на дорогостоящих проектах - с другой достаточно инерционны, объясняет он.

Остановить "гонку на дно" могут либо известия о нахождении лекарства или вакцины от коронавируса, либо добровольное или вынужденное сокращение добычи нефти со стороны крупнейших производителей, убежден Хансен. Но если, по словам представителей Всемирной организации здравоохранения, на создание эффективной вакцины от новой инфекции нужен как минимум год, то на достижение новых договоренностей по регулированию рынка нефти может потребоваться немного меньше времени. Как сообщила 30 марта пресс-служба Кремля, президент России Владимир Путин провел консультации с американским лидером Дональдом Трампом. Обсуждалась ситуация на рынке нефти, лидеры двух стран договорились продолжить переговоры на уровне министерств.