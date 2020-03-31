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Госдума приняла поправки об административной ответственности за завышение цен на лекарства

Должностным лицам за такие правонарушения грозит штраф от 250 тыс. рублей до 500 тыс. рублей

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Госдума приняла на пленарном заседании во вторник поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые вводят административную ответственность за завышение цен на лекарства.

За такие правонарушения должностным лицам грозит штраф от 250 тыс. рублей до 500 тыс. рублей, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам - штраф в двукратном размере выручки, излишне полученной от продажи таких препаратов за весь период их реализации с нарушениями. Составлять протоколы о правонарушениях будут сотрудники Росздравнадзора и ФАС.

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