{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Госдума одобрила во II чтении налогообложение процентов по вкладам свыше 1 млн рублей

Если доходы по процентам от вклада номинированы в иностранной валюте, то такие доходы пересчитываются в рубли по официальному курсу ЦБ

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении норму о введении налогообложения процентов по вкладам свыше 1 млн рублей. Норма была оформлена как поправка к законопроекту о возможности предоставления налогоплательщикам, торгующим, в том числе, подлежащими обязательной маркировке товарами, компенсационных налоговых мер при вынужденном переходе с одного налогового режима на другой.

"В отношении доходов в виде процентов, полученных по вкладам (остаткам на счетах) в банках, находящихся на территории РФ, налоговая база определяется налоговым органом как превышение суммы доходов в виде процентов, полученных налогоплательщиком в течение налогового периода по всем вкладам (остаткам на счетах) в указанных банках, над суммой процентов, рассчитанной как произведение 1 млн рублей и ключевой ставки Центрального банка РФ, действующей на первое число налогового периода", - отмечается в тексте документа.

При определении налоговой базы не учитываются доходы в виде процентов, полученных по вкладам (остаткам на счетах) в валюте Российской Федерации в банках, находящихся на территории РФ, процентная ставка по которым в течение всего налогового периода не превышает одного процента годовых, а также по счетам эскроу.

В случае, если доходы по процентам от вклада номинированы в иностранной валюте, такие доходы пересчитываются в рубли по официальному курсу ЦБ РФ на дату фактического получения дохода. Расчет суммы налога по итогам налогового периода осуществляется налоговым органом на основании сведений, представленных банками.

Банк обязан не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным налоговым периодом, представлять в налоговый орган информацию о суммах выплаченных процентов, (за исключением процентов, выплаченных по вкладам или остаткам на счетах в рублях, процентная ставка по которым в течение всего налогового периода не превышает одного процента годовых, и по счетам эскроу) в отношении каждого физического лица, которому производились такие выплаты в течение налогового периода.

В отношении доходов в виде процентов по вкладам (остаткам по счетам) в банках, находящихся на территории РФ, устанавливается ставка налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в 13%. Срок уплаты налога с таких доходов - не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом. Доходы в виде процентов по вкладам освобождаются от налогового декларирования в соответствии с Налоговым кодексом РФ.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Удмуртия утвердила список системообразующих предприятий региона
В перечень вошли 120 компаний, работающих в сферах гражданской и военной промышленности, сельского хозяйства и строительства
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС