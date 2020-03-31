Индекс РТС превысил отметку в 1000 пунктов

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Индекс РТС в ходе биржевых торгов вырос на 4,6% к уровню закрытия предыдущей сессии, достигнув отметки в 1002,78 пункта, следует из данных торговой площадки.

Индекс Мосбиржи растет на 2,54% - до 2495,13 пункта.

Рост индексов происходит на фоне дорожающей нефти. Цена июньского фьючерса марки Brent растет на 2,57%, до $27,1 за баррель.

Рубль укрепляется по отношению к американской и европейской валютам. Доллар снижается на 1,13%, до 78,42 рубля, евро - на 1,58%, до 86,24 рубля.