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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
Обновлено 

Индекс РТС превысил отметку в 1000 пунктов

Индекс Мосбиржи растет на 2,54% - до 2495,13 пункта

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Индекс РТС в ходе биржевых торгов вырос на 4,6% к уровню закрытия предыдущей сессии, достигнув отметки в 1002,78 пункта, следует из данных торговой площадки.

Индекс Мосбиржи растет на 2,54% - до 2495,13 пункта.

Рост индексов происходит на фоне дорожающей нефти. Цена июньского фьючерса марки Brent растет на 2,57%, до $27,1 за баррель.

Рубль укрепляется по отношению к американской и европейской валютам. Доллар снижается на 1,13%, до 78,42 рубля, евро - на 1,58%, до 86,24 рубля.

Теги
РоссияСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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