Госдума одобрила создание комиссии по утверждению трат бюджета на борьбу с пандемией

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект, разрешающий правительству РФ перераспределять бюджетные ассигнования без внесения поправок в закон "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов". Документ предложен председателем комитета Госдумы по бюджету и налогам Андреем Макаровым.

Поправка предусматривает создание комиссии Федерального Собрания РФ, которая в 2020 году будет утверждать бюджетные расходы на борьбу с коронавирусом и на предотвращение влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики. Минфин будет представлять для рассмотрения в комиссию предложения по внесению изменений в сводную бюджетную роспись федерального бюджета. В комиссию войдут семь представителей от Госдумы и семь - от Совета Федерации. Комиссия не позднее трех рабочих дней со дня поступления предложений от Минфина принимает решение о согласии на внесение изменений в сводную бюджетную роспись либо о вынесении данных предложений на рассмотрение Госдумы.

Соответственно, поправки в бюджет не нужно будет утверждать на заседании парламента. Соответствующие поправки вносятся в Бюджетный кодекс РФ. Также приостанавливается ряд положений Бюджетного кодекса в части распределения между субъектами РФ бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете для предоставления субвенций и субсидий бюджетам субъектов РФ.

Госдума также приняла постановление о назначении представителей нижней палаты парламента в комиссию Федерального собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде. В состав комиссии от Госдумы войдут Сергей Катасонов (ЛДПР), Надежда Максимова, Леонид Симановский, Глеб Хор ("Единая Россия"), Валентин Шурчанов (КПРФ), Александр Ремезков ("Справедливая Россия"). Сопредседателем комиссии от Госдумы будет глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров ("Единая Россия").

Предусматривается, что решение, принятое на заседании депутации Госдумы в составе комиссии и подписанное сопредседателем комиссии, направляется в правительство, главам обеих палат Федерального собрания и председателю Счетной палаты РФ.

Принятый в первом чтении 19 марта законопроект вводит дополнительное к установленным Бюджетным кодексом РФ основание для внесения в 2020 году изменений в сводную бюджетную роспись федерального бюджета без внесения изменений в закон о федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов по решениям правительства РФ - речь идет о перераспределении средств на борьбу с коронавирусом.

Кроме того, законопроектом предлагается наделить правительство РФ правом принимать в ходе исполнения федерального бюджета в 2020 году решения о предоставлении государственных гарантий РФ в рублях с превышением общего объема предоставляемых гарантий, установленного на 2020 год и верхнего предела внутреннего госдолга по государственным гарантиям РФ.

Законопроект не потребует дополнительных бюджетных расходов, поскольку его положения носят обеспечительный характер и направлены на создание надлежащих условий для финансового обеспечения мероприятий экстренного характера в пределах утвержденных параметров бюджетов бюджетной системы РФ, говорится в финансово-экономическом обосновании к документу.

Правительство РФ поддержало законопроект. "Данные изменения будут способствовать своевременному финансовому обеспечению мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, а также своевременному оказанию государственной гарантийной поддержки", - говорится в отзыве правительства.