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ЦБ в рамках мер по снижению волатильности на рынке продал валюту на 13,3 млрд рублей

Таким образом, объем продажи валюты на внутреннем рынке уже превысил 127 млрд рублей

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Банк России продал на внутреннем рынке с расчетами 30 марта в рамках упреждающих мер по снижению волатильности валюту на 13,3 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.

Объем валюты, проданной ЦБ РФ с расчетами 27 марта, также составлял 13,3 млрд рублей.

С 10 марта ЦБ проводит упреждающую продажу валюты в рамках реализации механизма бюджетного правила для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти. Таким образом, объем продажи валюты на внутреннем рынке уже превысил 127 млрд рублей.

Эти операции будут осуществляться до момента начала регулярных продаж иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния.

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