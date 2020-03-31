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В Минтруде напомнили о правилах оформления неоплачиваемого отпуска

В ведомстве подчеркнули, что работодатель не может принудительно отправить сотрудника в неоплачиваемый отпуск. В случае нарушения прав россияне могут обращаться в инспекцию труда
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© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Работодатель не может принудительно отправить сотрудника в неоплачиваемый отпуск, это может быть инициативой только самого работника. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Минтруда.

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Президент России Владимир Путин в обращении к гражданам 25 марта объявил неделю с 30 марта нерабочей с сохранением за работниками зарплат. Глава государства пояснил, что длинные выходные позволят снизить распространение коронавируса в стране.

"Отправление в неоплачиваемый отпуск по инициативе работодателя невозможно в принципе. Отпуск за свой счет работник может взять только инициативно. Если работодатель настаивает, чтобы работник оформил отпуск за свой счет, необходимо обратиться в трудовую инспекцию",- рассказали в министерстве.

Ранее в ведомстве пояснили, что нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля не относятся к выходным или нерабочим праздничным дням, поэтому оплата производится в обычном, а не повышенном размере. Если у работника сдельная оплата труда, в этом случае ему положена компенсация, размер которой определяется локальными документами организации.

В случае нарушения трудовых прав граждане могут обращаться в инспекцию труда в своем регионе.

Получить консультацию или направить обращение можно также через портал онлайнинспекция.рф, где создан специальный сервис "Коронавирус: горячая линия". Кроме того, жаловаться на работодателя можно в суд и в органы прокуратуры, пояснили в министерстве.

В России на 30 марта зафиксировано 1836 случаев заражения коронавирусом, 66 человек выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1226 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 12:00 мск, умерли девять человек. Позднее региональные власти сообщили о смерти пациентов в Москве, Московской области, Петербурге и Владимирской области. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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