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Пандемия коронавируса нового типа

Удмуртия утвердила список системообразующих предприятий региона

В перечень вошли 120 компаний, работающих в сферах гражданской и военной промышленности, сельского хозяйства и строительства

ИЖЕВСК, 31 марта. /ТАСС/. Власти Удмуртии сформировали список системообразующих предприятий региона, в который вошли 120 компаний, в том числе из сфер промышленности, сельского хозяйства, лесного сектора и строительства. Об этом сообщает во вторник сайт главы и правительства республики.

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"Глава Удмуртии утвердил перечень из 120 системообразующих предприятий промышленности, сельского хозяйства, лесного сектора, строительства, ЖКХ, транспорта, информатизации, связи и природы", - говорится в сообщении.

В перечень вошли в том числе ижевский завод "Купол", производящий зенитные ракетные комплексы "Тор", Воткинский завод, Шаркан-трикотаж, Удмуртская птицефабрика, Ува-молоко, "Ижавиа", Удмуртлес и другие.

"Поручение по организации работы систематического мониторинга этих организаций дано экономическому блоку правительства Удмуртии во главе с первым вице-премьером [региона] Александром Свининым. Мониторинг будет включать в себя сверку по нескольким параметрам: оценка основных технических и финансово-экономических показателей, оценка рисков, предложения по устранению рисков", - сказано в сообщении.

Как сообщал ТАСС в понедельник, 30 марта, глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что в регионе оперативно сформируют перечень системообразующих предприятий. По словам Бречалова, бизнесу окажут административную помощь, также власти намерены отстаивать интересы компаний на глобальных рынках и на федеральном уровне.

Ранее правительство РФ в соответствии с планом первоочередных действий по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях пандемии коронавируса сформировало перечень системообразующих предприятий, расширив его до 600. Включение компаний в перечень позволяет им получить доступ к льготному кредитованию и госгарантиям по инвестиционным проектам, рефинансированию долгов и другие. Перечень был утвержден на федеральном уровне и направлен в регионы для проведения мониторинга 27 марта, в центре внимания должны быть вопросы сохранения рабочих мест. 30 марта президент России Владимир Путин поручил сформировать в каждом регионе собственный список системно значимых предприятий и отраслей.

Теги
РоссияУдмуртияПандемия коронавируса нового типа
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