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Госдума приняла закон о праве правительства давать отсрочку по налогам

Кабмин также сможет приостанавливать, отменять или переносить на более поздний срок мероприятия налогового контроля

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении положения об отсрочках по налогам и смягчении налогового контроля, а также о снижении страховых взносов для малого и среднего бизнеса на период с 1 января до 31 декабря 2020 года. Нормы были оформлены как поправки ко второму чтению законопроекта о возможности предоставления налогоплательщикам, торгующим, в том числе, подлежащими обязательной маркировке товарами, компенсационных налоговых мер при вынужденном переходе с одного налогового режима на другой.

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Правительство РФ наделяется в 2020 году правом приостанавливать, отменять или переносить на более поздний срок мероприятия налогового контроля, в том числе проверки полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами, продлевать сроки уплаты налогов (авансовых платежей по налогам), в том числе предусмотренных специальными налоговыми режимами, сборов и страховых взносов, продлевать сроки уплаты авансовых платежей по транспортному налогу, налогу на имущество организаций и земельному налогу, установленные субъектами РФ и муниципальными образованиями.

"Страховые взносы на зарплату - самый серьезный налог, который бьет по любому бизнесу, вот в данном случае они сокращаются в два раза. Но они сокращаются в два раза для тех, кто выплачивает зарплату более одного МРОТа", - отметил глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Также кабмин получает право продлевать сроки представления в налоговые органы налоговых деклараций (расчетов) и бухгалтерской отчетности, продлевать сроки направления и исполнения требований об уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, а также сроки принятия решений о взыскании налогов, пеней и штрафов. Правительство сможет также устанавливать дополнительные основания предоставления в 2020 году отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, изменение порядка и условий ее предоставления.

Органы власти субъектов РФ получат возможность в период с 1 января до 31 декабря 2020 года (включительно) продлевать сроки уплаты налогов, предусмотренных такими режимами, как единый сельхозналог (ЕСХН), упрощенная система налогообложения (УСН), единый налог на вмененный доход (ЕНВД) и патентная система налогообложения. Если сроки будут продлеваться по этим налогам для отдельных категорий налогоплательщиков, то при определении этих категорий должны учитываться основные виды экономической деятельности, которые осуществляют налогоплательщики на 1 марта 2020 года, и данные в реестрах, которые ведет Федеральная налоговая служба.

Документом также устанавливаются пониженные ставки страховых взносов для малого и среднего бизнеса. Субъекты малого и среднего предпринимательства смогут платить с зарплат в части, превышающей минимальный размер оплаты труда на начало расчетного периода, страховые взносы на обязательное пенсионное страхование по ставке 10% (как в рамках предельной величины базы, так и свыше), на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством - 0%; на обязательное медицинское страхование - 5%. Общая ставка взносов составит 15%.

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РоссияМакаров, Андрей Михайлович
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