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Госдума одобрила в II чтении особый порядок закупок на территории Крыма и Севастополя

Планируется, что этот порядок будет действовать до 31 декабря 2022 года

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект, устанавливающий до 31 декабря 2022 года особый порядок закупок на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополя. Законопроект инициирован группой депутатов Госдумы от фракции "Единая Россия".

Проектом документа предлагается установить до 31 декабря 2022 года особый порядок закупок на территории Крыма и Севастополя. Заказчикам, уполномоченным органам, уполномоченным учреждениям предоставляется право выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в порядке, который согласован с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и установлен нормативными правовыми актами Крыма и Севастополя, для закупок работ по инженерным изысканиям, архитектурно-строительному проектированию, строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту, сносу объектов капитального строительства (включая автодороги), работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, работ по благоустройству территорий для обеспечения государственных нужд.

При этом расчеты по контрактам, заключаемым в порядке, установленном нормативными правовыми актами Крыма и Севастополя, подлежат казначейскому сопровождению в порядке, установленном бюджетным законодательством РФ.

Предлагаемые законопроектом изменения будут способствовать созданию условий для сбалансированного устойчивого развития экономики и социальной сферы Крыма и Севастополя, в частности - развитию инфраструктуры, обеспечению эффективного функционирования сети автомобильных дорог и надежности инженерной инфраструктуры, говорится в заключении комитета Госдумы по экономической политике.

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