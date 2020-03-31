"РЖД Логистика" может выделить 175 млн рублей на отсрочку оплаты услуг из-за коронавируса

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. "РЖД Логистика" (дочерний оператор РЖД) может выделить около 175 млн рублей на обеспечение отсрочки оплаты услуг для своих основных клиентов, говорится в сообщении компании.

"Компания готова выделить порядка 175 млн рублей на обеспечение отсрочки платежа для своих основных клиентов. Расчет суммы и детализация программы были подготовлены на основе анализа клиентской базы логистического оператора во всех регионах присутствия. Комиссия из топ-менеджмента "РЖД Логистики" изучает каждое поступившее обращение и принимает решение как по включению компании-клиента в программу, так и о конкретных условиях предоставления данной отсрочки", - поясняется в пресс-релизе.

Кроме этого, "РЖД Логистика" готова предоставлять скидки на перевозки грузов железнодорожным и автомобильным транспортом, в первую очередь, продуктов питания и социально значимых товаров. Предложение разработано в рамках сервиса по перевозке мелких и сборных партий грузов "РЖД Экспресс" и будет применяться на основных направлениях работы: Москва - Новосибирск, Москва - Хабаровск, Москва - Благовещенск, Москва - Владивосток.

"В основном, данными услугами пользуется малый и средний бизнес, для них предусмотрено как предоставление скидки на стоимость транспортировки (-5%), так и освобождение от дополнительной платы за скорость доставки", - отметили в компании.

О компании

"РЖД Логистика" создана в 2010 году в рамках развития логистического направления бизнеса РЖД. Компания обеспечивает сервис перевозки, хранения и экспедирования груза по всему миру, занимается организацией цепочек поставок, комплексным логистическим обслуживанием промышленных предприятий, а также перевозками мелких партий груза.