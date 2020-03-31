{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

"РЖД Логистика" может выделить 175 млн рублей на отсрочку оплаты услуг из-за коронавируса

Также компания готова предоставлять скидки на перевозки продуктов питания и социально значимых товаров железнодорожным и автомобильным транспортом

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. "РЖД Логистика" (дочерний оператор РЖД) может выделить около 175 млн рублей на обеспечение отсрочки оплаты услуг для своих основных клиентов, говорится в сообщении компании.

"Компания готова выделить порядка 175 млн рублей на обеспечение отсрочки платежа для своих основных клиентов. Расчет суммы и детализация программы были подготовлены на основе анализа клиентской базы логистического оператора во всех регионах присутствия. Комиссия из топ-менеджмента "РЖД Логистики" изучает каждое поступившее обращение и принимает решение как по включению компании-клиента в программу, так и о конкретных условиях предоставления данной отсрочки", - поясняется в пресс-релизе.

Кроме этого, "РЖД Логистика" готова предоставлять скидки на перевозки грузов железнодорожным и автомобильным транспортом, в первую очередь, продуктов питания и социально значимых товаров. Предложение разработано в рамках сервиса по перевозке мелких и сборных партий грузов "РЖД Экспресс" и будет применяться на основных направлениях работы: Москва - Новосибирск, Москва - Хабаровск, Москва - Благовещенск, Москва - Владивосток.

"В основном, данными услугами пользуется малый и средний бизнес, для них предусмотрено как предоставление скидки на стоимость транспортировки (-5%), так и освобождение от дополнительной платы за скорость доставки", - отметили в компании.

О компании

"РЖД Логистика" создана в 2010 году в рамках развития логистического направления бизнеса РЖД. Компания обеспечивает сервис перевозки, хранения и экспедирования груза по всему миру, занимается организацией цепочек поставок, комплексным логистическим обслуживанием промышленных предприятий, а также перевозками мелких партий груза.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Moody's: пандемия усилит негативные последствия быстрого роста потребкредитования в России
Кроме того, продолжительный период низких цен на нефть приведет к замедлению экономического роста в России, Казахстане и Азербайджане, отмечают в агентстве
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС