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Дума отсрочила до 1 января 2021 года обязательную предустановку российского ПО на гаджеты

Закон должен был вступить в силу с 1 июля 2020 года
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© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Срок вступления в силу требования о предустановке на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV приложений, ориентированных на российского потребителя, сдвигается с 1 июля 2020 года на 1 января 2021 года. Соответствующие поправки (текст есть в распоряжении ТАСС) Госдума приняла во вторник при рассмотрении законопроекта, наделяющего правительство РФ правом введения режима чрезвычайной ситуации.

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Требование о предустановке с 1 июля 2020 года российского ПО на гаджеты было введено опубликованным 2 декабря 2019 года федеральным законом. Согласно документу, перечень технически сложных товаров, порядок составления и ведения перечня российских программ, которые должны быть предварительно установлены, а также порядок их предварительной установки будет определять правительство РФ.

В середине февраля ФАС подготовила проект постановления правительства, в котором описала будущую процедуру реализации закона. Предполагалось, что с 1 июля 2020 года начнут предустанавливаться браузеры, картографические и навигационные сервисы. С 1 июля 2021 года - приложения для оплаты товаров, работ и услуг, мессенджеры, социальные сети и почтовые сервисы. В июле 2022 года обязательными к предустановке планировалось сделать программы по обеспечению аудиовизуального сервиса, а также приложения для бесплатного доступа к общероссийским теле- и радиоканалам.

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