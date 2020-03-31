"AliExpress Россия" закупила 1 млн масок для сотрудников и клиентов "Почты России"

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. "AliExpress Россия" совместно с "Почтой России" доставили в Россию по "зеленому коридору" 1 млн масок и 50 тыс. флаконов антисептических гелей для сотрудников и посетителей отделений почтового оператора. Об этом говорится в сообщении Aliexpress.

"AliExpress Россия" закупила 1 млн медицинских масок и 50 тыс. санитайзеров... Маски получат сотрудники почтовых отделений, курьеры, работники сортировочных центров и посетители почтовых отделений по всей России", - отмечается в сообщении.

Антисептиками смогут воспользоваться как сотрудники, так и посетители почтовых отделений. Также они будут применяться для обработки поверхностей в отделениях почты согласно предписанию Роспотребнадзора.

Маски и санитайзеры сегодня были отправлены самолетом "Почты России" из Ханчжоу в Новосибирск. Медицинский груз прошел упрощенные таможенные процедуры для его оперативной доставки.

"В сложных условиях крупный бизнес должен объединиться и принять все возможные меры для оказания помощи пользователям и по возможности содействовать стабилизации ситуации. На прошлой неделе мы предложили партнерам не повышать цены на маски и антисептики в ситуации ажиотажного спроса, и внимательно следим за тем, что происходит на площадке. Теперь не менее важно обеспечить масками и антисептиками в первую очередь тех, кому они нужнее всего: медицинских работников, курьеров и сотрудников отделений почты, через которые каждый день проходит множество людей", - отметил генеральный директор "AliExpress Россия" Дмитрий Сергеев, слова которого приводятся в сообщении.

В "Почте России", в свою очередь, заверили, что пристально следят за обстановкой в стране и обеспечили сотрудников почтовых отделений и курьеров средствами для профилактики инфекционных заболеваний. Кроме того, в "Почте России" можно оформить и оплатить посылки онлайн, а также заказать доставку отправлений курьером для минимизации социальных контактов. Посылки с площадки AliExpress также можно доставить бесконтактно.