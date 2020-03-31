Правительство расширит меры поддержки бизнеса

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Правительство России и дальше будет мониторить ситуацию, расширять и корректировать перечень мер по поддержке предпринимателей, испытывающих трудности на фоне пандемии коронавируса. Об этом заявил во вторник премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам.

"Мы и дальше будем мониторить развитие ситуации, расширять и корректировать перечень мер по поддержке предпринимателей", - сказал он.

По его словам, правительство России в ежедневном режиме принимает меры по минимизации негативного влияния пандемии на граждан и бизнес. Мишустин отметил, что в текущих условиях важна тесная координация всех ветвей власти.

Он напомнил, что 25 марта президент России Владимир Путин озвучил ряд инициатив для поддержки граждан и стабильного функционирования экономики. Кабмин же менее чем за сутки проработал соответствующие законопроекты и внес в Госдуму, а депутаты оперативно их проработали "и уже сегодня принимают их сразу в трех чтениях".

Мишустин указал на важность ряда предложенных президентом инициатив, в частности, касающихся налоговых послаблений. Среди них он назвал полугодовую отсрочку по всем налоговым (кроме НДС) платежам для малого и среднего бизнеса, отсрочку по страховых взносам для микропредприятий, шестимесячный мораторий на банкротство и взыскание штрафов.