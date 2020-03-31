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Налог на проценты по вкладам будет браться с сумм свыше 60 тыс. рублей

Зарплатные счета граждан в банках не подпадут под налоги на проценты
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© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Налог на проценты по вкладам свыше 1 млн рублей будет браться с сумм, превышающих 60 тыс. рублей, пояснил во вторник премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам.

"Налог не будет распространяться на сами счета, речь идет только о процентных доходах по ним, причем первые 60 тыс. рублей процентного дохода облагаться налогом не будут", - сказал Мишустин.

Он подчеркнул, под налог подпадут только суммы, превышающие этот уровень. Мишустин также заверил, что проценты с зарплатных счетов граждан не будут облагаться налогом.

"Текущие банковские счета, ставка по которым не превышает 1%, в частности, это зарплатные счета граждан, вообще исключаются из расчета налогов", - сказал премьер.

Глава правительства напомнил, что россияне станут уплачивать этот налог только в 2022 году и дал ряд разъяснений по поводу его взимания. По его словам, речь не идет о текущей экономической ситуации. Необходимо обеспечить стабильность финансово-экономической бюджетной системы страны в долгосрочной перспективе.

"Подчеркну, налог коснется только доходов, которые будут получены в 2021 году, а сам налог будет подлежать уплате только в 2022 году, то есть в текущем, 2020 году, налог с таких доходов платить не надо", - заключил Мишустин, подчеркнув, что на сами счета налог распространяться не будет.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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