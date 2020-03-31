Bloomberg: Huawei отчиталась о росте прибыли в 2019 году, несмотря на санкции США

ТАСС, 31 марта. Китайский производитель смартфонов Huawei сообщил о росте прибыли по итогам 2019 года на 5,6% ($8,8 млрд), несмотря на попытки Соединенных Штатов подорвать бизнес компании. Об этом сообщает во вторник агентство Bloomberg.

Общая выручка при этом составила около $123 млрд, что примерно на 20% выше, чем в 2018 году. "Темпы роста остались примерно такими же, как по итогам 2018 года, что указывает на провал попытки Вашингтона с помощью санкций сдержать усиление компании", - отмечает агентство.

Однако структура бизнеса компании при этом изменилась, и акцент сместился с внешних рынков на работу в Китае, где успеху компании способствовали контракты с властями страны на создание сетей 5G. Кроме того, от сотрудничества с Huawei в сфере развития сотовых сетей, несмотря на давление США, не отказались Великобритания, Германия и Швейцария. Однако на рынке мобильных устройств китайская компания понесла значительные потери: в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке уровень прибыли осталась на уровне 2018 года, а в Азиатско-Тихоокеанском регионе снизилась. 59% продаж пришлись на домашний рынок в Китае.

В августе 2018 года президент США Дональд Трамп подписал указ, который запретил правительственным ведомствам Соединенных Штатов использовать оборудование, произведенное Huawei, а также китайской компанией ZTE.

В мае 2019 года Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз. В связи с этим Минторг с 17 мая 2019 года внес Huawei в черный список из-за "угрозы национальной безопасности". 19 мая американская компания Google приостановила работу с Huawei, в результате чего новые устройства китайского производителя не могут использовать операционную систему Android и разработанные для нее программы, в том числе онлайн-магазин. В результате конкурентоспособность устройств Huawei значительно снизилась по сравнению со смартфонами и планшетами, которые продолжают использовать Android.