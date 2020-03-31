МИНСК, 31 марта. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагает созвать встречу лидеров ЕАЭС для обсуждения экономических вызовов в исключительно узком составе, альтернативным вариантом может стать видеоконференция. Об этом во вторник сообщает пресс-служба белорусского лидера по итогам телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

"Президент Беларуси и премьер-министр Армении обсудили возможность встречи глав государств ЕАЭС для обсуждения возникших экономических вызовов. С инициативой о проведении такой встречи выступил Александр Лукашенко как лидер страны, председательствующей в Евразийском экономическом союзе. Белорусский лидер подчеркнул наличие неотложных вопросов, требующих детального обсуждения на высшем уровне", - сказано в сообщении.

Там также отмечается, что в развитие разговора белорусский лидер дал поручение председателю коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилу Мясниковичу проработать данный вопрос с каждой из сторон и довести до них обсуждавшиеся позиции. "В случае согласия глав государств Беларусь предложит провести встречу в исключительно узком составе, гарантировав полную безопасность каждому из членов прибывающих делегаций. Альтернативным вариантом проведения данного обсуждения, по мнению белорусской стороны, может стать видеоконференция с участием лидеров Евразийского экономического союза", - говорится в сообщении.

Отдельной темой разговора стало функционирование систем здравоохранения и противодействие распространению сезонных острых вирусных инфекций. Телефонный разговор состоялся по инициативе армянской стороны.