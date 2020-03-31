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Минсельхоз: ситуация с обеспечением социально значимой продукцией не вызывает опасений

Ключевая задача - дать возможность аграриям качественно и в срок провести посевную, отметил глава ведомства Дмитрий Патрушев

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Ситуация с обеспечением россиян социально значимой продукцией, а также с ценами на такие товары сейчас не вызывает опасений. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

"В настоящее время, по словам (министра сельского хозяйства РФ) Дмитрия Патрушева, ситуация с обеспечением социально значимой продукцией и с ценами не вызывает опасений", - говорится в сообщении.

Как подчеркнул Патрушев, ключевая и неизменная задача - обеспечивать россиян продукцией в необходимом объеме, дать возможность аграриям качественно и в срок провести посевную и в целом - сохранить непрерывность производственного цикла.

"Должна быть обеспечена бесперебойная работа предприятий. От штатного функционирования отрасли в буквальном смысле зависит стабильность внутреннего продовольственного рынка", - заявил Патрушев, слова которого приводит пресс-служба.

Глава Минсельхоза также призвал контролировать в регионах РФ организацию работы смежных с АПК отраслей, связанных, в том числе с упаковкой и логистикой товаров. Кроме того, необходимо проводить своевременную дезинфекцию предприятий АПК, обеспечивать работников средствами индивидуальной защиты - перчатками, масками, антисептиками, подчеркнул министр.

Также Патрушев заявил о недопустимости невыплаты заработной платы работникам сельхозотрасли, поскольку от этого зависит бесперебойность работы сектора.

Теги
РоссияПатрушев, Дмитрий Николаевич
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