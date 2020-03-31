Совфед проведет 2 апреля внеочередное пленарное заседание

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Совет Федерации проведет в четверг еще одно внеочередное заседание для обсуждения ряда экономических вопросов. Об этом сообщил во вторник глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"У нас будет еще одна пленарка в четверг, в два часа", - сказал Клишас на заседании комитета во вторник.

По его словам, в основном речь будет идти об экономических вопросах. "Единственное, может быть, будет банкротство физлиц, там есть спорные нормы, идет напряженная дискуссия с правительством", - добавил сенатор.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что верхняя палата парламента проведет 31 марта внеочередное заседание для рассмотрения законопроектов, направленных на реализацию предложений, озвученных в обращении президента РФ Владимира Путина в связи с пандемией коронавируса. Она также подчеркнула, что Совфед в случае необходимости может провести еще дополнительные заседания, на которые сенаторы соберутся в кратчайшие сроки.