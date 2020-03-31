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Лукашенко и Пашинян обсудили цены на российские углеводороды

Президент Белоруссии и премьер-министр Армении также затронули вопросы функционирования экономики в существующих непростых условиях
Президент Белоруссии Александр Лукашенко Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МИНСК, 31 марта. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном цены на углеводороды, которые страны импортируют из России, отметив, что они завышены. Об этом во вторник сообщает пресс-служба белорусского лидера по итогам телефонного разговора президента с премьер-министром Армении.

"Стороны обменялись мнениями относительно цен на углеводороды, которые и Беларусь, и Армения импортируют из России, - сказано в сообщении. - Александр Лукашенко и Никол Пашинян констатировали завышенный уровень цен на природный газ, отметив, что он, очевидно, не соответствуют мировому уровню и складывающейся ситуации в целом".

По данным пресс-службы, Лукашенко и Пашинян обсудили вопросы функционирования экономики в существующих непростых условиях, отметив имеющиеся серьезные проблемы и сложности.

Телефонный разговор состоялся по инициативе армянской стороны. 

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичАрменияБелоруссияРоссияПашинян, Никол Воваевич
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