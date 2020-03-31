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Казахстан ввел временный запрет на ввоз бензинов и дизтоплива из России

Казахстан также принимает меры по увеличению экспорта бензинов и нефтепродуктов

НУР-СУЛТАН, 31 марта. /ТАСС/. Власти Казахстана ввели временный запрет на ввоз в республику бензинов, дизельного и авиационного топлива из России. Об этом сообщили в пресс-службе министерства энергетики республики во вторник.

"Республика Казахстан вводит временный запрет на ввоз из Российской Федерации бензинов, дизельного и авиационного топлива на внутренний рынок Казахстана", - говорится в сообщении.

Как пояснили корреспонденту ТАСС в пресс-службе ведомства, временный запрет вводится с 31 марта.

В министерстве уточнили, что Казахстан также принимает меры по увеличению экспорта бензинов и нефтепродуктов.

Ранее сообщалось, что Казахстан планировал ввести запрет на три месяца на ввоз в страну бензина, авиационного и дизельного топлива из России железнодорожным транспортом. Проект приказа министра энергетики Нурлана Ногаева "О некоторых вопросах поставок нефтепродуктов в Республику Казахстан из Российской Федерации" был опубликован 24 марта на сайте нормативно-правовых актов республики и проходил процедуру согласования. Как пояснили в Минэнерго, временный запрет на ввоз в страну бензина связан со снижением потребления нефтепродуктов на внутреннем рынке из-за вспышки коронавируса и ростом запасов топлива на нефтебазах республики.

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