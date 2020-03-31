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Пандемия коронавируса нового типа

Силуанов: в России на борьбу с коронавирусом выделяются ресурсы, превышающие 1,2% ВВП

По словам министра финансов, в первую очередь речь идет о мерах в области здравоохранения

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. В России на борьбу с коронавирусной инфекцией выделяются ресурсы, превышающие 1,2% ВВП. Об этом заявил во вторник министр финансов РФ Антон Силуанов на совещании по экономическим вопросам.

"В России на борьбу с коронавирусной инфекцией выделяются значительные ресурсы - это более 1,2% ВВП", - сказал он.

По словам министра, в первую очередь речь идет о мерах в области здравоохранения. Предусмотрены дополнительные ресурсы на создание соответствующей инфраструктуры.

Более 50 млрд рублей направляются на строительство новых инфекционных центров, создание и переоборудование коечных мест, закупку автомобилей скорой помощи для перевозки пациентов, закупку необходимого медицинского оборудования.

"Кроме того, предусмотрены дополнительные средства для стимулирующих выплат [для] врачей, медицинского персонала, которые работают непосредственно с больными людьми. 10 млрд рублей предусматриваются на запуск производства отечественного оборудования и производство диагностики, профилактики лечения. То есть мы увеличиваем объемы ресурсов, которые пойдут на развитие собственной индустрии в этом секторе", - сообщил Силуанов.

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Силуанов, Антон ГермановичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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