{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Британская SP Energy Networks разработает единую цифровую платформу для своей энергосети

Таким образом оператор планирует улучшить качество оказываемых услуг

ТАСС, 31 марта. Британский сетевой оператор SP Energy Networks объявил о начале сотрудничества с технологической компанией CGI для разработки гибкой модели своей энергосети на базе единой цифровой платформы SDIF (Smart Data Integration Fabric). Об этом сообщило издание Smart Energy International.

"Разработка и внедрение платформы SDIF - ключевой компонент реализации нашей цифровой стратегии и важный инструмент достижения целей по декарбонизации. Создавая цифровую модель сети, отражающую фактические сетевые данные в режиме реального времени, мы сможем повысить ее надежность и гибкость, тем самым улучшив качество наших услуг", - отметил директор по процессам и технологиям SP Energy Networks Колин Тейлор.

Проект обеспечит создание надежной многофункциональной цифровой мастер-модели энергосети, объединив уже существующие пространственные данные, а также информацию о связях между активами. Стратегическая платформа поможет SP Energy Networks решать такие задачи, как интеграция множества разрозненных массивов данных, моделирование высокой точности и автоматизация бизнес-правил для повышения эффективности процесса принятия решений.

В условиях поставленных целей по декарбонизации на уровне всей страны требования, предъявляемые к британским сетевым операторам, включают обеспечение возможности перехода к распределенной энергетике и расширенному использованию альтернативных источников, для чего компаниям требуются инновационные цифровые решения.

Теги
Великобритания
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Moody's: пандемия усилит негативные последствия быстрого роста потребкредитования в России
Кроме того, продолжительный период низких цен на нефть приведет к замедлению экономического роста в России, Казахстане и Азербайджане, отмечают в агентстве
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС