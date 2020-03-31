Британская SP Energy Networks разработает единую цифровую платформу для своей энергосети

ТАСС, 31 марта. Британский сетевой оператор SP Energy Networks объявил о начале сотрудничества с технологической компанией CGI для разработки гибкой модели своей энергосети на базе единой цифровой платформы SDIF (Smart Data Integration Fabric). Об этом сообщило издание Smart Energy International.

"Разработка и внедрение платформы SDIF - ключевой компонент реализации нашей цифровой стратегии и важный инструмент достижения целей по декарбонизации. Создавая цифровую модель сети, отражающую фактические сетевые данные в режиме реального времени, мы сможем повысить ее надежность и гибкость, тем самым улучшив качество наших услуг", - отметил директор по процессам и технологиям SP Energy Networks Колин Тейлор.

Проект обеспечит создание надежной многофункциональной цифровой мастер-модели энергосети, объединив уже существующие пространственные данные, а также информацию о связях между активами. Стратегическая платформа поможет SP Energy Networks решать такие задачи, как интеграция множества разрозненных массивов данных, моделирование высокой точности и автоматизация бизнес-правил для повышения эффективности процесса принятия решений.

В условиях поставленных целей по декарбонизации на уровне всей страны требования, предъявляемые к британским сетевым операторам, включают обеспечение возможности перехода к распределенной энергетике и расширенному использованию альтернативных источников, для чего компаниям требуются инновационные цифровые решения.