Мишустин поручил до 1 апреля утвердить двухнедельный график поставки масок медучреждениям

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минпромторгу, Минздраву, ФМБА и Роспотребнадзору до 1 апреля утвердить двухнедельный график поставок медицинским организациям масок, говорится в сообщении на сайте правительства по итогам президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

"Минпромторгу России, Минздраву России, ФМБА России и Роспотребнадзору утвердить двухнедельный график поставок медицинским организациям медицинских масок с учетом оценки рисков распространения новой коронавирусной инфекции. Срок - 1 апреля 2020 г.", - говорится в поручении.