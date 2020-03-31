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Мишустин поручил до 1 апреля утвердить двухнедельный график поставки масок медучреждениям

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минпромторгу, Минздраву, ФМБА и Роспотребнадзору до 1 апреля утвердить двухнедельный график поставок медицинским организациям масок, говорится в сообщении на сайте правительства по итогам президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

"Минпромторгу России, Минздраву России, ФМБА России и Роспотребнадзору утвердить двухнедельный график поставок медицинским организациям медицинских масок с учетом оценки рисков распространения новой коронавирусной инфекции. Срок - 1 апреля 2020 г.", - говорится в поручении.

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