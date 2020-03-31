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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть

Цена нефти Brent ускорила рост до 5%

Стоимость июньских фьючерсов достигла уровня $27,8 за баррель

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE ускорила рост и достигла уровня $27,8 за баррель, что на 5,2% выше уровня закрытия предыдущей сессии. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 13:57 мск.

По состоянию на 14:05 рост нефтяных котировок замедлился. В частности, сорт Brent торговался на отметке $27,70 за баррель (+4,8%), а цена сорта WTI выросла на 7,4% - до $21,58 за баррель.

Российский рубль укрепляется на фоне дорожающей нефти. Курс доллара США в ходе торговой сессии на Мосбирже снизился на 1,5% - до 78,1 рубля, при этом в минимуме достигал отметки 77,99 рубля. Евро торговался на отметке 85,45 рубля (-2,5%).

Теги
Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
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