Цена нефти Brent ускорила рост до 5%

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE ускорила рост и достигла уровня $27,8 за баррель, что на 5,2% выше уровня закрытия предыдущей сессии. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 13:57 мск.

По состоянию на 14:05 рост нефтяных котировок замедлился. В частности, сорт Brent торговался на отметке $27,70 за баррель (+4,8%), а цена сорта WTI выросла на 7,4% - до $21,58 за баррель.

Российский рубль укрепляется на фоне дорожающей нефти. Курс доллара США в ходе торговой сессии на Мосбирже снизился на 1,5% - до 78,1 рубля, при этом в минимуме достигал отметки 77,99 рубля. Евро торговался на отметке 85,45 рубля (-2,5%).