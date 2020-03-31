Кабмин Армении просит РФ снизить цену на газ из-за ситуации с коронавирусом

ЕРЕВАН, 31 марта. /ТАСС/. Вице-премьер Армении Мгер Григорян отправил письмо главе "Газпрома" Алексею Миллеру с предложением начать новые переговоры о снижении цены на газ из-за ухудшения экономической ситуации, связанной с распространением нового типа коронавируса. Об этом во вторник сообщают из пресс-службы армянского кабмина.

"Уже ясно, что распространение коронавируса негативно скажется на развитии социально-экономической ситуации, что приведет к сокращению объемов потребления энергоресурсов. Учитывая текущую ситуацию на мировом энергетическом рынке, мы считаем целесообразным начать новые переговоры о снижении цены на тысячу кубометров газа на армяно-грузинской границе", - отмечается в письме вице-премьера Григоряна.

Заместитель председателя армянского правительства также предложил главе "Газпрома" начать переговоры о возможностях введения нового закона об оплате газа в национальной валюте. "Мы осознаем, что уровень дружественных отношений между нашими странами позволяет нам своевременно обсуждать актуальные вопросы, в том числе торгово-экономического характера", - говорится в письме Григоряна.

"Газпром" - единственный поставщик газа потребителям Армении. Поставщиком газа на внутренний рынок страны является "Газпром Армения". С 1 января 2019 года цена на российский газ для Армении выросла со $150 до $165 за тысячу кубометров.