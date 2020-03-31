Минкомсвязь рекомендовала регионам обеспечить бесперебойную работу печатных СМИ

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Минкомсвязь зафиксировала перебои в работе региональных печатных СМИ и рекомендовала регионам обеспечить их стабильную работу. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе министерства.

"В связи с поступающими из ряда регионов сообщениями о перебоях в работе пользующихся доверием и популярностью у граждан средств массовой информации Минкомсвязь России просит обратить внимание на исполнение пункта 5 указа президента РФ "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней" о необходимости бесперебойной работы организаций, осуществляющих производство и выпуск средств массовой информации, - отмечается в сообщении. - Это крайне важно в условиях необходимости донесения до граждан проверенной и правдивой информации, за которую редакции несут ответственность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о средствах массовой информации".

Министерство просит обеспечить возможность сотрудникам зарегистрированных СМИ выполнять свои служебные обязанности, в том числе на рабочих местах.

"В ряде регионов были попытки прекратить работу авторитетных и много лет существующих СМИ. В частности, в Красноярске <...> пытались закрыть газету "Красноярский рабочий", а ей больше 110 лет вообще, это одна из старейших газет страны", - прокомментировал ситуацию ТАСС замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.

Продажи в регионах

В беседе с корреспондентом ТАСС замминистра также отметил, что по розничным продажам прессы каждый регион должен принимать решение самостоятельно. "Все регионы разные. Но очень важно, что почта работает. И находящиеся дома подписчики газеты получают, ну и трафик на сайтах всех изданий растет", - указал он.

В рекомендациях Минкомсвязи также отмечено, что распоряжением правительства РФ был утвержден рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости, в который не вошли периодические печатные издания. При этом пункт 3 указанного распоряжения предусматривает возможность для органов государственной власти российских субъектов дополнить этот перечень. На практике такая возможность уже реализована на территории Ростовской области распоряжением губернатора.

"Считаем, что этот опыт, вне всякого сомнения, заслуживает внимания и поддержки", - указано в сообщении.