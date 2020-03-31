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Пандемия коронавируса нового типа

IKEA начала производить медицинские маски

Кроме того, компания займется производством медицинских фартуков

ТАСС, 31 марта. Шведская торговая сеть IKEA начала производство средств защиты для работников больниц, задействованных в борьбе с коронавирусом нового типа. Об этом во вторник сообщает агентство Reuters. По его данным, речь идет об изготовлении медицинских масок и фартуков.

По словам Хенрика Элма, менеджера по закупкам компании, IKEA столкнулась с задержками в поставках из-за распространения коронавируса в Европе и Америке и закрытия границ между странами.

"Несмотря на это, компания была подготовлена и смогла уменьшить последствия от введения ограничений путем размещения товаров на складах в разных местах", - приводит Reuters слова Элма.

Теги
ШвецияПандемия коронавируса нового типа
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