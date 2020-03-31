IKEA начала производить медицинские маски

ТАСС, 31 марта. Шведская торговая сеть IKEA начала производство средств защиты для работников больниц, задействованных в борьбе с коронавирусом нового типа. Об этом во вторник сообщает агентство Reuters. По его данным, речь идет об изготовлении медицинских масок и фартуков.

По словам Хенрика Элма, менеджера по закупкам компании, IKEA столкнулась с задержками в поставках из-за распространения коронавируса в Европе и Америке и закрытия границ между странами.

"Несмотря на это, компания была подготовлена и смогла уменьшить последствия от введения ограничений путем размещения товаров на складах в разных местах", - приводит Reuters слова Элма.