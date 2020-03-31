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Онлайн-ретейлер Wildberries готов продавать в России алкоголь и лекарства

География присутствия Wildberries охватывает шесть стран - Россию, Польшу, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Армению

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Крупнейший в России онлайн-ретейлер Wildberries готов продавать в РФ алкоголь и лекарства дистанционным способом, сообщила основательница компании Татьяна Бакальчук в ходе круглого стола, организованного изданием "Коммерсантъ" и агентством Data Insight.

"В пятницу Михаил Владимирович Мишустин [премьер-министр] сказал, что они в ближайшее время хотят запустить и лекарства безрецептурные, и алкоголь в интернет. Как только мы получим законодательное подтверждение, что можно торговать, да, скорее всего, алкоголь появится, потому что у нас есть договоренность с Краснодарским краем. Мы хотели помочь им экспортировать их вино в Восточную Европу накануне, до того, как это началось... Мы не гонимся, чтобы прямо сейчас начинать грузить алкоголь. Как только сделаем лицензии соответственно, начнем продавать", - сказал она.

Бакальчук отметила, что ретейлер уже сотрудничает с фармхолдингом "Протек". "У нас есть договор с компанией "Протек". Мы там продавали все, что не относится к лекарствам. Как только разрешат, мы будем готовы подключить весь их ассортимент. Когда президент России заявил об этом, мы уже начали изучать информацию. Мы будем действовать точно в рамках законодательства, поэтому надо посмотреть, что там вышло, может быть, там нужно получение каких-нибудь лицензий", - сообщила она.

География присутствия Wildberries охватывает шесть стран - Россию, Польшу, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Армению. Оборот Wildberries в 2019 году вырос почти в 1,9 раза и достиг 223,5 млрд рублей.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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