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Кабмин не поддержал идею о внесении ряда финансовых организаций в список системообразующих

Минфин считает это решение неправильным
Здание Правительства РФ Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Здание Правительства РФ
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Правительство РФ не поддержало инициативу Минфина включить несколько десятков российских банков и финансовых организаций в список системообразующих предприятий, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев журналистам в Госдуме.

"Насколько известно, нет. Я считаю, что это неправильное решение. Коллеги наши сказали, что раз ЦБ за это отвечает, пусть отвечает, а мы здесь ни при чем. Поэтому мы, конечно, побились за это дело, но правительство приняло другое решение, мы этому решению подчиняемся", - рассказал Моисеев.

Ранее список системообразующих российских компаний был расширен в три раза - до 600 предприятий. Включение в этот перечень позволяет компаниям получить доступ к льготному кредитованию и госгарантиям по инвестиционным проектам, рефинансированию долгов и другим.

Теги
РоссияМоисеев, Алексей Владимирович
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