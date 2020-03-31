Кабмин не поддержал идею о внесении ряда финансовых организаций в список системообразующих

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Правительство РФ не поддержало инициативу Минфина включить несколько десятков российских банков и финансовых организаций в список системообразующих предприятий, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев журналистам в Госдуме.

"Насколько известно, нет. Я считаю, что это неправильное решение. Коллеги наши сказали, что раз ЦБ за это отвечает, пусть отвечает, а мы здесь ни при чем. Поэтому мы, конечно, побились за это дело, но правительство приняло другое решение, мы этому решению подчиняемся", - рассказал Моисеев.

Ранее список системообразующих российских компаний был расширен в три раза - до 600 предприятий. Включение в этот перечень позволяет компаниям получить доступ к льготному кредитованию и госгарантиям по инвестиционным проектам, рефинансированию долгов и другим.