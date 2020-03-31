Минфин обсуждает поддержку "Алросы" через выкуп части алмазов в Гохран

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Минфин РФ обсуждает вопрос поддержки "Алросы" через выкуп части алмазов в Гохран, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев журналистам в Госдуме.

"Обсуждается, но пока никаких расчетов не было", - сообщил Моисеев, отвечая на соответствующий вопрос.

Моисеев отметил, что "у компании колоссальное фиксирование затрат".

"Это все нельзя просто так остановить и выключить, потому что все замерзнет. Сумму [выкупа алмазов для Гохрана] обсуждаем", - добавил Моисеев.

Ранее глава республики Саха (Якутия) Айсен Николаев (Якутия в общей сложности контролирует 33% "Алросы") говорил, что в условиях негативной конъюнктуры на алмазном рынке, когда существуют риски потери бюджетом Якутии значительных сумм, закупки алмазов в Гохран можно рассмотреть в качестве меры господдержки. Позднее он отмечал, что реализация части алмазного сырья "Алросы" в Гохран не является базовым сценарием, однако эта мера может быть рассмотрена в случае падения спроса на алмазы в связи со снижением на рынках.

Моисеев также подтверждал обращение Якутии в Минфин с соответствующим предложением и сообщал, что вопрос будет рассматриваться при подготовке весенних поправок в бюджет.

В последний раз Гохран закупал значительные объемы алмазного сырья в 2009 году, когда продажи на рынок практически остановились. Лимит на закупки драгметаллов и драгкамней в Гохран в 2020 году составляет 10,5 млрд рублей.