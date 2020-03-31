Российские производители заявили об отсутствии угрозы дефицита на все категории мяса

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Российский внутренний рынок полностью обеспечен мясом птицы, производство говядины и свинины в стране также продолжает расти, дефицита продукции не ожидается. Об этом сообщил глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, слова которого приводит Минсельхоз РФ.

"В настоящее время российский рынок полностью обеспечивает себя мясом бройлера и индейки - планируется дальнейшее наращивание экспорта этих категорий, а также и расширение географии поставок", - говорится в сообщении.

Кроме того, по словам Юшина, благодаря строительству новых ферм и откормочных площадок в разных регионах страны, а также повышению эффективности откорма скота молочного направления, продолжается поступательное развитие подотрасли мясного скотоводства и производства говядины.

Как отмечается в сообщении, предприятия отрасли обеспечивают непрерывную поставку продукции в многочисленные точки реализации. По данным Национальной мясной ассоциации, в пиковые дни рост спроса на товары мясной категории составлял 30-70% и более. При этом, как отметил Юшин, производители справляются с повышенной нагрузкой, дефицита продукции не ожидается.

Прогнозы производства

Глава ассоциации также отметил, что рост инвестиций и производства основных видов мяса продолжается даже в текущих непростых экономических условиях. К концу 2020 года в ассоциации прогнозируют прирост производства свинины на более чем 5%, мяса птицы - не менее 2%.

По данным Росстата, объем промышленного производства мяса в январе - феврале 2020 года составил 455,5 тыс. тонн (на 8,8% больше аналогичного периода 2019 года), полуфабрикатов мясных, мясосодержащих, охлажденных, замороженных - 594,7 тыс. тонн (+12,2%), изделий колбасных, включая изделия колбасные для детского питания - 55,3 тыс. тонн (+2,8 раза).