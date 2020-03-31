Общественники выявили рост цен и дефицит ряда социально значимых товаров в 36 регионах РФ

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Активисты проекта "Единой России" "Народный контроль" зафиксировали факты повышения цен и дефицита ряда социально значимых продовольственных и медицинских товаров в 36 субъектах РФ на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте партии во вторник.

"Всего на текущий момент охвачено более 1 500 торговых сетей, магазинов и аптек в 44 субъектах РФ. Активисты партпроекта проверяют более 40 позиций товаров первой необходимости в торговых точках. По предварительным данным мониторинга, из определенного нами перечня в 36 субъектах РФ выявлено 1 235 фактов дефицита и 149 случаев роста цен", - приводятся в сообщении слова координатора партпроекта, депутат Госдумы Анны Кувычко.

Парламентарий добавила, что наиболее сложная ситуация складывается с медицинскими масками, также зачастую отсутствуют продукты продолжительного срока годности. "В ходе проверок зафиксирован дефицит медицинских масок в более чем 80% проверенных аптек. Зачастую фармацевты не знают, когда они появятся снова. В ряде случаев отсутствовали антисептические средства, оксолиновая мазь и противовирусные препараты", - сказала Кувычко.

По ее данным, в продовольственных магазинах зачастую сложно найти крупы, сахар, соль, картофель и мороженую рыбу. Депутат отметила, что это продукты, которыми граждане закупились впрок в начале периода распространения коронавирусной инфекции.

"Мы проанализируем наиболее дефицитные категории продукции в субъектах РФ. Вся полученная информация будет передаваться в ФАС и Росздравнадзор", - резюмировала координатор партпроекта.