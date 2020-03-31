CNN: руководители The Walt Disney Company урезали себе зарплаты из-за пандемии

НЬЮ-ЙОРК, 31 марта. /ТАСС/. Руководство компании The Walt Disney Company приняло решение о сокращении себе выплат в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщила телекомпания CNN.
По ее данным, Боб Айгер, который до конца декабря 2021 года будет занимать пост исполнительного председателя правления компании, полностью откажется от заработной платы, достигавшей в прошлом году $48 млн, а Боб Чапек, сменивший в феврале Айгера на посту генерального директора, урежет себе зарплату на 50%. У других руководителей компании она будет сокращена на 20-30%. "Я уверен, что мы общими усилиями преодолеем этот трудный период и выйдем из него еще более сильными, но мы должны предпринять необходимые шаги для того, чтобы справиться с краткосрочными и долгосрочными финансовыми последствиями для компании", - привела CNN выдержку из письма Чапека персоналу компании.
Как отметила телекомпания, о сокращении выплат руководству компании стало известно после того, как организация объявила о приостановлении на неопределенный период работы принадлежащих ей парков развлечений Disneyland в штате Калифорния и Disney World Resort в штате Флорида из-за распространения коронавируса. Ранее предполагалось, что работа парков будет приостановлена до конца марта, однако в минувшую пятницу было решено пока не возобновлять их работу. Сразу после того, как об этом решении стало известно, акции компании упали на 8,5%.
"Для Disney решение сохранять парки закрытыми было непростым, - отметила CNN. - Эти парки - крупный источник финансовых поступлений для компании: в 2019 финансовом году продажи билетов принесли более $26 млн".