CNN: руководители The Walt Disney Company урезали себе зарплаты из-за пандемии

По ее данным, Боб Айгер, который до конца декабря 2021 года будет занимать пост исполнительного председателя правления компании, полностью откажется от заработной платы, достигавшей в прошлом году $48 млн, а Боб Чапек, сменивший в феврале Айгера на посту генерального директора, урежет себе зарплату на 50%. У других руководителей компании она будет сокращена на 20-30%. "Я уверен, что мы общими усилиями преодолеем этот трудный период и выйдем из него еще более сильными, но мы должны предпринять необходимые шаги для того, чтобы справиться с краткосрочными и долгосрочными финансовыми последствиями для компании", - привела CNN выдержку из письма Чапека персоналу компании.

Как отметила телекомпания, о сокращении выплат руководству компании стало известно после того, как организация объявила о приостановлении на неопределенный период работы принадлежащих ей парков развлечений Disneyland в штате Калифорния и Disney World Resort в штате Флорида из-за распространения коронавируса. Ранее предполагалось, что работа парков будет приостановлена до конца марта, однако в минувшую пятницу было решено пока не возобновлять их работу. Сразу после того, как об этом решении стало известно, акции компании упали на 8,5%.

"Для Disney решение сохранять парки закрытыми было непростым, - отметила CNN. - Эти парки - крупный источник финансовых поступлений для компании: в 2019 финансовом году продажи билетов принесли более $26 млн".