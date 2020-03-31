Шувалов заявил, что ВЭБ.РФ имеет достаточный объем ликвидности на своих счетах

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. ВЭБ.РФ имеет достаточный объем ликвидности на своих счетах для работы над реализацией национальных целей развития России. Об этом заявил глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Ликвидности на наших счетах достаточно, и в этом смысле мы сейчас в абсолютно здоровом, нормальном состоянии. И мы уверены в том, что теперь мы, - не только по тем проектам, которые были намечены в 2019 году, - мы еще более активно будем участвовать в работе правительства по достижению национальных целей развития", - сказал Шувалов.

Шувалов также напомнил, что по итогам 2019 года ВЭБ.РФ в рамках Фабрики проектного финансирования взял на себя обязательства на сумму более 300 млрд рублей. При этом общий объем инвестиций со стороны частных инвесторов, банков-партнеров и ВЭБ.РФ в эти проекты составит около 767 млрд рублей.

"Мы построили партнерство с крупнейшими коммерческими банками - со Сбербанком, ВТБ, Газпромбанком - и участвуем с ними в так называемой фабрике проектного финансирования. Это такая специальная форма синдицирования. Правда, мы используем и классические синдикаты, но в 2019 году мы приняли решение по десяти крупнейшим проектам, - отметил Шувалов. - Эти проекты касаются газохимии, приобретения в лизинг газовозов, которые будут производиться и уже производятся на "Звезде", на верфях "Звезда" - это один из крупнейших проектов, который находится под вашим контролем. Это и поставка самолетов для нужд "Аэрофлота". Это автомобильные дороги - один из участков ЦКАД и другие федеральные трассы".

По мнению главы ВЭБ.РФ, сейчас госкорпорация могла бы сконцентрироваться на работе по развитию городской экономики. "То есть если на федеральном уровне это большие, значимые проекты, которые оцениваются больше чем в десять триллионов рублей, то мы хотим сосредоточиться вместе с муниципальными и региональными организациями на том, чтобы смыслы, которые у каждой семьи возникают через эти национальные проекты, превратили жизнь конкретной семьи в совершенно другую - достойную, комфортную и конкурентоспособную", - пояснил он.

В августе 2019 года Шувалов сообщал, что госкорпорация рассматривает 109 проектов в 45 российских городах в сфере градостроительства и развития городской среды.