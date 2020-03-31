Гарантпоставщиком в Северной Осетии станут "Россети Северный Кавказ"

ВЛАДИКАВКАЗ, 31 марта. /ТАСС/. Гарантирующего поставщика АО "Севкавказэнерго" в Северной Осетии лишили статуса из-за долгов и низкой платежной способности, новым гарантпоставщиком с 1 апреля станет "Россети Северный Кавказ", сообщили во вторник в пресс-службе компании.

"С 1 апреля 2020 года в соответствии с приказом Министерства энергетики РФ функции гарантирующего поставщика электроэнергии на территории Республики Северная Осетия - Алания переходят к ПАО "Россети Северный Кавказ". Основанием для принятия решения по передаче функций гарантпоставщика послужило решение Наблюдательного совета НП "Совет рынка" о лишении АО "Севкавказэнерго" статуса субъекта оптового рынка", - говорится в сообщении.

Лишение статуса гарантирующего поставщика АО "Севкавказэнерго" связано со значительной задолженностью, имеющей многолетнюю историю и образовавшейся из-за низкой платежной дисциплины на розничных рынках электроэнергии. Ее размер по состоянию на 1 февраля 2020 года превышает 3,7 млрд рублей. В числе основных неплательщиков - предприятия ЖКХ, на чью долю приходится суммарная недоплата в размере 2,2 млрд рублей.

Процесс перехода функций гарантпоставщика не отразится на качественном бесперебойном энергоснабжении региона. Энергокомпанией запланировано оперативное снятие показаний приборов учета как у юридических, так и у физических лиц. Все потребители заплатят только за фактически использованную электроэнергию, независимо от того, в какой день будут зафиксированы показания. Никаких дополнительных расходов для потребителей не будет. Все работы по снятию показаний приборов учета будут проводиться бесплатно.