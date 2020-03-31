{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Гарантпоставщиком в Северной Осетии станут "Россети Северный Кавказ"

С 1 апреля компания будет поставлять электроэнергию на территорию республики

ВЛАДИКАВКАЗ, 31 марта. /ТАСС/. Гарантирующего поставщика АО "Севкавказэнерго" в Северной Осетии лишили статуса из-за долгов и низкой платежной способности, новым гарантпоставщиком с 1 апреля станет "Россети Северный Кавказ", сообщили во вторник в пресс-службе компании.

"С 1 апреля 2020 года в соответствии с приказом Министерства энергетики РФ функции гарантирующего поставщика электроэнергии на территории Республики Северная Осетия - Алания переходят к ПАО "Россети Северный Кавказ". Основанием для принятия решения по передаче функций гарантпоставщика послужило решение Наблюдательного совета НП "Совет рынка" о лишении АО "Севкавказэнерго" статуса субъекта оптового рынка", - говорится в сообщении.

Лишение статуса гарантирующего поставщика АО "Севкавказэнерго" связано со значительной задолженностью, имеющей многолетнюю историю и образовавшейся из-за низкой платежной дисциплины на розничных рынках электроэнергии. Ее размер по состоянию на 1 февраля 2020 года превышает 3,7 млрд рублей. В числе основных неплательщиков - предприятия ЖКХ, на чью долю приходится суммарная недоплата в размере 2,2 млрд рублей.

Процесс перехода функций гарантпоставщика не отразится на качественном бесперебойном энергоснабжении региона. Энергокомпанией запланировано оперативное снятие показаний приборов учета как у юридических, так и у физических лиц. Все потребители заплатят только за фактически использованную электроэнергию, независимо от того, в какой день будут зафиксированы показания. Никаких дополнительных расходов для потребителей не будет. Все работы по снятию показаний приборов учета будут проводиться бесплатно.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСеверная Осетия
Реклама на ТАСС
Крым прекратил продажу билетов на автобусы в Севастополь и на Кубань
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС