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Путин отчитался о доходах за 2019 год

Срок подачи ежегодных деклараций высокопоставленных госслужащих истекает 1 апреля
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© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подал в установленные законом сроки декларацию о доходах за 2019 год. Об этом ТАСС сообщил во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Да, в соответствии с законом", - ответил Песков на вопрос, отчитался ли президент о своих доходах за минувший год.

Срок подачи ежегодных деклараций высокопоставленных госслужащих истекает 1 апреля. Ранее во вторник Песков сообщал, что, согласно закону, в администрации президента также уже поданы все соответствующие декларации.

Согласно закону, высокопоставленные госслужащие должны представлять декларации о своих доходах, а также о доходах жен/мужей и несовершеннолетних детей ежегодно до 1 апреля. Эти сведения публикуются после их проверки, примерно через две недели после истечения срока подачи деклараций.

Согласно прошлогодней декларации Путина о доходах, в 2018 году президент заработал почти 8,65 млн рублей.

Указ президента о порядке размещения на официальных сайтах органов власти и в СМИ сведений о доходах и имуществе госслужащих и членов их семей был подписан в 2009 году. С тех пор сведения об имущественном положении и доходах членов семей главы государства, председателя правительства, министров, работников администрации Кремля, полпредов президента в округах, депутатов Госдумы и членов СФ подаются в налоговые органы и публикуются на официальных интернет-порталах. В 2013 году вступил в силу закон, согласно которому чиновники и парламентарии должны отчитываться не только о доходах, но и о крупных тратах.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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