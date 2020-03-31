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Титов не ожидает роста числа самозанятых в регионах в связи с экономической ситуацией

Совет Федерации ранее одобрил закон, дающий регионам право самостоятельно вводить налог на профессиональный доход

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов не ждет массовой регистрации самозанятых в регионах в связи с нестабильностью в экономике.

Совет Федерации на заседании во вторник одобрил закон, дающий регионам право самостоятельно вводить налог на профессиональный доход - налоговый режим для самозанятых.

"Сегодня вряд ли мы найдем много людей, которые зарегистрируются и начнут платить налоги - совсем не то время. В условиях идеального шторма все заняты выживанием, каждая копейка на счету", - сказал ТАСС бизнес-омбудсмен, комментируя закон, одобренный Советом Федерации.

При этом Титов напомнил, что регистрация в качестве самозанятых открывает путь к государственной помощи, которая доступная субъектам малого и среднего предпринимательства. В частности, это квоты на участие в госзакупках по федеральным законам № 44-ФЗ и № 223-ФЗ, сокращенный срок оплаты поставок, льготные кредиты, иная поддержка по линии Корпорации МСП, сказал собеседник агентства. "Доступность всех этих мер - отдельный вопрос, но статус самозанятого открывает новые возможности", - заключил Титов.

Режим самозанятых появился в РФ как пилотный проект, с 1 января 2019 года он заработал в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. С 2020 года этот режим доступен в 23 российских регионах. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет только 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% при работе с компаниями. По последним данным, налоговый режим использует около 550 тыс. человек.

Президент РФ Владимир Путин ранее в марте отмечал, что специальный налоговый режим для самозанятых "себя хорошо зарекомендовал". По его словам, люди пользуются этим "все шире и шире, это легализует деятельность индивидуальных предпринимателей, дает им возможность еще не только решать свои пенсионные вопросы в будущем, но и обратиться в различные финансовые учреждения за кредитами".

Теги
РоссияТитов, Борис Юрьевич
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