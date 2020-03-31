Эксперты: объем покупок при переходе на удаленную работу превысил предновогоднее значение

"По данным Nielsen, динамика продаж в крупнейших розничных сетях России с 16 по 22 марта установила новый рекорд: объем закупок в натуральном выражении на 17,4% превысил значения предновогодней 52 недели, которая традиционно является самым активным периодом покупательской активности в году", - говорится в сообщении.

По данным экспертов, за семь дней, с 16 по 22 марта, динамика продаж в натуральном выражении ускорилась в 2,5 раза по сравнению с предыдущей неделей и составила 35,8% против аналогичного периода 2019 года при средних значениях в 8,9% до начала ажиотажного спроса. В исследовании отмечается, что уже не первую неделю лидерами роста продаж оказываются категории товаров длительного хранения, а период с 16 по 22 марта можно считать пиком потребительского спроса на них за все время наблюдения за ситуацией с распространением коронавируса в России. По сравнению с аналогичной неделей прошлого года продажи гречки в натуральном выражении выросли на 209%, риса - на 224%, макаронных изделий - на 192%, а лидирующую позицию заняли мясные консервы - 253%. Кроме того, прошедшая неделя с 16 по 22 марта установила новый рекорд потребления товаров повседневного спроса, который оказался выше даже предновогодних значений почти на 20%.

Аналитики пояснили, что подобные всплески покупательской активности наблюдались и в других странах, которые коронавирус затронул раньше: как правило, по данным экспертов, ажиотаж в магазинах наблюдался в течение трех недель, а затем стабилизировался. "Можно предположить, что аналогичное произойдет и на российском рынке FMCG. Из-за введения новых ограничений покупатели ожидаемо сократят количество посещений магазинов и будут приобретать только необходимые продукты, используя те запасы, которые им удалось создать во время нескольких предыдущих недель", - прокомментировал директор работе с ретейлерами Nielsen Россия Константин Локтев. Пока, по данным компании, в натуральном выражении продажи в Центральном федеральном округе на 12 неделе выросли на 41%, в Северо-Западном - на 39,7%, Южном - на 41,7%, Уральском - на 28,9%, Приволжском - на 26,7%, Сибири и Дальнем Востоке - на 31,6%.

Кроме того, как отметили в Nielsen, опережающими темпами продолжили расти и онлайн-продажи товаров повседневного спроса. На неделе с 16 по 22 марта по сравнению с аналогичной неделей прошлого года потребители в большом количестве приобретали макаронные изделия (+350% в натуральном выражении), туалетную бумагу (+279%), каши (237%), средства для стирки (211%), средства для чистки посуды и дома (209% и 206% соответственно).

Покупки онлайн

"Интернет-магазины и раньше ассоциировались у потребителей с большими закупками, а в период ажиотажа оказались не только удобным, но и одним из самых безопасных каналов создания продуктовых запасов. Из-за повышенного спроса онлайн-ретейлерам сейчас приходится особенно нелегко, и многие из них по-прежнему доставляют заказы с увеличенными интервалами. Похожую ситуацию можно наблюдать и в других странах. Например, в Великобритании онлайн-игрокам в сегменте FMCG пришлось намеренно ограничить размер корзины до 80 товаров, так как многие встревоженные покупатели стали совершать заказы на 100 и более позиций, тогда как в среднем корзина содержала менее 60", - пояснил Локтев.