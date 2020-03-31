{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Эксперты: объем покупок при переходе на удаленную работу превысил предновогоднее значение

Кроме того, по данным экспертов, с 16 по 22 марта, динамика продаж в натуральном выражении ускорилась в 2,5 раза по сравнению с предыдущей неделей и составила 35,8%

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Объем покупок, совершенный россиянами при переходе на удаленную работу, превысил предновогоднее значение. Об этом говорится в исследовании компании Nielsen.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"По данным Nielsen, динамика продаж в крупнейших розничных сетях России с 16 по 22 марта установила новый рекорд: объем закупок в натуральном выражении на 17,4% превысил значения предновогодней 52 недели, которая традиционно является самым активным периодом покупательской активности в году", - говорится в сообщении.

По данным экспертов, за семь дней, с 16 по 22 марта, динамика продаж в натуральном выражении ускорилась в 2,5 раза по сравнению с предыдущей неделей и составила 35,8% против аналогичного периода 2019 года при средних значениях в 8,9% до начала ажиотажного спроса. В исследовании отмечается, что уже не первую неделю лидерами роста продаж оказываются категории товаров длительного хранения, а период с 16 по 22 марта можно считать пиком потребительского спроса на них за все время наблюдения за ситуацией с распространением коронавируса в России. По сравнению с аналогичной неделей прошлого года продажи гречки в натуральном выражении выросли на 209%, риса - на 224%, макаронных изделий - на 192%, а лидирующую позицию заняли мясные консервы - 253%. Кроме того, прошедшая неделя с 16 по 22 марта установила новый рекорд потребления товаров повседневного спроса, который оказался выше даже предновогодних значений почти на 20%.

Аналитики пояснили, что подобные всплески покупательской активности наблюдались и в других странах, которые коронавирус затронул раньше: как правило, по данным экспертов, ажиотаж в магазинах наблюдался в течение трех недель, а затем стабилизировался. "Можно предположить, что аналогичное произойдет и на российском рынке FMCG. Из-за введения новых ограничений покупатели ожидаемо сократят количество посещений магазинов и будут приобретать только необходимые продукты, используя те запасы, которые им удалось создать во время нескольких предыдущих недель", - прокомментировал директор работе с ретейлерами Nielsen Россия Константин Локтев. Пока, по данным компании, в натуральном выражении продажи в Центральном федеральном округе на 12 неделе выросли на 41%, в Северо-Западном - на 39,7%, Южном - на 41,7%, Уральском - на 28,9%, Приволжском - на 26,7%, Сибири и Дальнем Востоке - на 31,6%.

Кроме того, как отметили в Nielsen, опережающими темпами продолжили расти и онлайн-продажи товаров повседневного спроса. На неделе с 16 по 22 марта по сравнению с аналогичной неделей прошлого года потребители в большом количестве приобретали макаронные изделия (+350% в натуральном выражении), туалетную бумагу (+279%), каши (237%), средства для стирки (211%), средства для чистки посуды и дома (209% и 206% соответственно).

Покупки онлайн

"Интернет-магазины и раньше ассоциировались у потребителей с большими закупками, а в период ажиотажа оказались не только удобным, но и одним из самых безопасных каналов создания продуктовых запасов. Из-за повышенного спроса онлайн-ретейлерам сейчас приходится особенно нелегко, и многие из них по-прежнему доставляют заказы с увеличенными интервалами. Похожую ситуацию можно наблюдать и в других странах. Например, в Великобритании онлайн-игрокам в сегменте FMCG пришлось намеренно ограничить размер корзины до 80 товаров, так как многие встревоженные покупатели стали совершать заказы на 100 и более позиций, тогда как в среднем корзина содержала менее 60", - пояснил Локтев.

Теги
Пандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Крым прекратил продажу билетов на автобусы в Севастополь и на Кубань
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС