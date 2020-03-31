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ФАС пока не приняла решения по проверкам на рынке гречки

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба пока не приняла решение по итогам проверок рынка гречки на предмет картельных сговоров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

27 марта глава ФАС Игорь Артемьев говорил журналистам о том, что антимонопольное ведомство выявило признаки картельных сговоров на рынке производителей гречневой крупы и в случае их подтверждения нарушителям грозит уголовная ответственность.

"Изучаются документы и компьютерная информация, данные электронных торговых площадок. Решений по результатам проверок пока не принималось", - отметил официальный представитель ведомства.

Он пояснил, что специалисты ФАС и ее территориальных управлений в 10 субъектах РФ проводят внеплановые выездные проверки производителей и поставщиков крупы в связи с поступлением многочисленных обращений о росте цен на гречневую крупу. Кроме того, в связи со сложившейся ситуацией ФАС России проводит мониторинг цен на все социально значимые товары и продукты питания во всех регионах Российской Федерации.

Ранее ФАС сообщила, что получила более 1 тыс. жалоб от граждан на рост стоимости продуктов. Большинство жалоб касаются роста цен на гречку, рис и сахар, а также туалетную бумагу.

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