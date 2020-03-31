Эксперт предрек закрытие старым нефтяным месторождениям в России

ТАСС, 31 марта. Россия испытывает нехватку нефтехранилищ в стране, из-за чего может оказаться в крайне уязвимом положении, поскольку это может привести к остановке работы на старых советских месторождениях, и возобновить ее будет невозможно. Такое мнение в интервью телеканалу Bloomberg высказал главный сырьевой стратег Goldman Sachs Джефф Карри.

"Если из-за нехватки нефтехранилищ добычу придется остановить, самый серьезный ущерб грозит месторождениям в регионах России, США, Канады и Латинской Америки без выхода к морю. В выигрышном положении будут нефтяные объекты, расположенные у воды, в том числе в Саудовской Аравии, Западной Африке и Северном море. Старым нефтяным месторождениям в РФ грозит закрытие. Если остановить работу на старых советских месторождениях, возобновить ее будет невозможно", - сказал он.

Эксперт отметил, что для того, чтобы предотвратить такое развитие ситуации, США, Россия и Саудовская Аравия могут пойти на сделку по сокращению объемов добываемой нефти. По его оценке, в результате такого соглашения мировая добыча нефти может сократиться на 10 млн б/с.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков ранее говорил ТАСС, что недостаток хранилищ в России связан с тем, что в них еще продолжает храниться "грязная" нефть, оставшаяся после обнаружения в трубопроводе "Дружба" нефти с повышенным содержанием хлорорганики.

Сделка ОПЕК+, которая держалась на договоренностях России и Саудовской Аравии в течение трех лет и позволявшая держать цены нефти в районе $60 за баррель путем ограничения добычи, официально перестает работать сегодня, 31 марта 2020 года. Как известно, Москва и Эр-Рияд месяц назад не смогли прийти к консенсусу по поводу продления срока действия договора.

Как утверждают в российском Минэнерго, еще в начале марта было понятно, что влияние коронавируса на спрос будет настолько драматичным, что любые сокращения в рамках хартии ОПЕК+, на которых настаивали саудиты, уже не будут иметь смысла. . По данным Goldman Sachs, пандемия коронавируса сократила мировое потребление нефти уже на 25%, или на 26 млн баррелей в сутки.