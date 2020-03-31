Регионы РФ из-за пандемии отменяют арендную плату для бизнеса и снижают налоговые ставки

Многие региональные власти оперативно начали формировать пакеты новых льгот для предпринимателей, понимая, что это неокончательный список мер, которыми придется помогать бизнесу. Так, на эти цели в Карелии принято решение выделить из фонда Министерства экономического развития 200 млн рублей, а в Башкирии на эти цели направят 15 млрд рублей.

25 марта президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам предложил несколько экономических и социальных мер, которые призваны смягчить для граждан и бизнеса последствия пандемии. Правительство России будет мониторить ситуацию, расширять и корректировать перечень мер по поддержке предпринимателей, испытывающих трудности, заявил во вторник премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам.

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Пакеты антикризисных мер для поддержки бизнеса, который теряет доходы из-за введения ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции, разработали в большинстве российских регионов. Как рассказали опрошенные ТАСС представители властей, бизнес временно освобождают от арендной платы, выдают льготные кредиты и помогают выплатить зарплату сотрудникам.

"Разработанный пакет преференций по своим масштабам беспрецедентен. Объем региональной государственной поддержки составит 15 млрд рублей", - сказал глава Башкортостана Радий Хабиров.

На первом этапе большинство субъектов временно освободили от арендной платы тех предпринимателей, которые ведут свое дело на государственных площадях, и рекомендовали муниципалитетам поступить так же. Например, в Санкт-Петербурге арендаторы земельных участков и объектов нежилого фонда, находящихся в городской собственности - малые и средние предприятия в сфере образования, культуры, спорта, индустрии развлечений, - будут освобождены от уплаты арендных платежей во втором квартале 2020 года. Компании в сфере туризма, гостиничного бизнеса, общественного питания смогут воспользоваться отсрочкой за период со второго квартала до 31 декабря 2020 года с возможностью последующей рассрочки в течение 2021 года.

Руководство Башкирии приняло решение мотивировать снижать арендные платежи и частных владельцев коммерческих площадей. В случае, если они дадут 50-процентную скидку своим арендаторам и обеспечат рассрочку выплат, власти готовы освободить собственников от уплаты налога на имущество и дать отсрочку по коммунальным платежам.

Помощь с зарплатой

Наиболее остро для предприятий, которые были вынуждены закрыться в связи с разными карантинными мерами стоит вопрос о выплате заработной платы сотрудникам. О готовности помочь уже заявили власти. В Карелии правительство готово подстраховать туристический бизнес в случае, если ему придется полностью закрыться из-за введенного карантина. Как рассказал вице-премьер Карелии Дмитрий Родионов, власти готовят законопроект, согласно которому из регионального бюджета смогут компенсировать затраты работодателя, связанные с обязательством выплат зарплат работникам в размере не менее одного МРОТа на одного человека в месяц.

В Крыму компенсировать зарплату сотрудников в тех же пределах готовы работодателям, которые на время простоя организуют общественные работы для своих сотрудников, находящихся под риском увольнения, рассказала министр труда и социальной защиты республики Елена Романовская.

"Руководители этих предприятий по рекомендации Роструда будут обязаны зарегистрироваться на портале "Работа в России", открыть свои личные кабинеты. Компенсация заработной платы предусмотрена из бюджета республики, но не более 12 130 рублей (размер МРОТа)", - рассказала Романовская, добавив, что работодателю также компенсируют организацию таких общественных работ.

Льготные кредиты

Еще одна распространенная форма поддержки, которую вводят в регионах, - льготные кредиты. Председатель Уральского банка Сбербанка России Владимир Черкашин рассказал, что Свердловская область первой в России выдала кредит под ноль процентов по программе кредитования на выплату заработной платы для малого и микробизнеса и индивидуальных предпринимателей.

"Сумма кредита определяется исходя из численности сотрудников предприятия, умноженной на МРОТ и умноженной на шесть, исходя из количества месяцев срока кредитования", - процитировали в департаменте информполитики Черкашина.

Льготные займы, в том числе беспроцентные, с отсрочкой платежа по основному долгу до одного года готовы, например, выдавать в Нижегородской области производителям медицинских изделий, масок, дезинфицирующих средств и фармацевтики. Многие регионы увеличивают фонды микрофинансовых организаций, чтобы также улучшить условия кредитования.

В Пензенской области компании "Поручитель", которая выдает гарантии и микрокредиты бизнесу, рекомендовано ввести процентные каникулы на срок от трех до 10 месяцев по ранее взятым кредитам, отсрочить погашение основного долга на конец срока действия займа, следует из документа, опубликованного на сайте правительства региона. В Новгородской области фонд поддержки малого предпринимательства снизил процентную ставку по займам для предпринимателей, пострадавших от ситуации с коронавирусом, выделив на это около 30 млн рублей. В Удмутрии меняется условие предоставления новых займов для МСП на обеспечение выполнения контрактов с госзаказчиками - процентная ставка будет снижена до 6-8% годовых.

Поддержка отдельных отраслей

Власти регионов выделяют список особо важных для субъектов отраслей и разрабатывают для них специальные формы поддержки. Так, в Башкирии для фирм, которые работают на рынке импортозамещения, создается региональная факторинговая компания. "Она будет выкупать долги малых и средних предприятий, чтобы поддержать в этот период компании. Первоначально объем финансовых ресурсов компании будет 100 млн рублей. В последующем случае необходимости будем принимать решение об увеличении средств", - сказал на брифинге глава региона Андрей Назаров.

Кроме того, в Башкирии поддержат экспортеров: для них планируется ввести компенсацию затрат республиканской программы субсидирования логистических расходов, уплату неустоек и штрафов из-за простоя транспорта на госграницах.

В Ульяновской области помогут предприятиям, работающим на иностранном сырье и оборудовании. Для них фонд развития промышленности региона внедрил новый продукт - пополнение оборотных средств на сумму от 5 млн до 10 млн рублей под 6% годовых, рассказал председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин.

В Татарстане на особом счету предприятия общественного питания. По словам президента Татарстана Рустама Минниханова, в республике рассматривают возможность покрытия части затрат на услуги доставки еды за счет регионального бюджета. "Доставка, она тоже требует издержек, возможно, часть издержек по доставке государство будет брать на себя - надеемся, что в эти непростые времена мы вместе с вами победим", - сказал Минниханов во время посещения ресторана сети быстрого питания, на базе которого проходил онлайн-семинар для предпринимателей.

В Казани городские власти уже готовят меры поддержки на период, когда карантинные ограничения будут ослаблены. Для местных кафе и ресторанов руководство города начало разрабатывать проект постановления, который позволит владельцам размещать летние веранды на бесплатной основе.

Меньше проверок

Многие регионы накладывают мораторий на проверки малого и среднего бизнеса, кроме тех, которые входят в ведение территориальных управлений Роспотребнадзора и связаны с соблюдением эпидемических правил. Стоит отметить, что в некоторых субъектах не торопятся принимать законопроекты, которые увеличат нагрузку на бюджеты. Например, в Архангельской области губернатор Игорь Орлов предложил пока сконцентрироваться на индивидуальных мерах поддержки.

"Наша задача - не раздать деньги, а помочь адресно, прежде всего ставя перед собой цель сохранения рабочих мест, коллективов", - сказал Орлов.

При этом некоторые субъекты выступают с предложениями по новым мерам поддержки на федеральном уровне. Крымские власти предложат правительству РФ ввести мораторий на приостановление операций по счетам в банках субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), продлить режим действия единого налога на вмененный доход до конца 2024 года, а также отменить социальные страховые взносы для субъектов МСП во II квартале 2020 года. В предложении Курганской области говорится также о приостановке процесса перехода на обязательную маркировку товаров.