ФРГ перенаправит кредит для Украины в размере €150 млн на борьбу Киева с коронавирусом

КИЕВ, 31 марта. /ТАСС/. Германия и Украина договорились, что ФРГ перенаправит €150 млн кредита на борьбу Киева с коронавирусом. Об этом сообщила во вторник пресс-служба офиса президента Украины по результатам телефонного разговора Владимира Зеленского с канцлером Ангелой Меркель.

"В контексте возможного увеличения финансовой помощи Украине на борьбу с коронавирусом стороны договорились перенаправить €150 млн в рамках государственного немецкого кредита на соответствующие нужды", - сказано в сообщении. Зеленский и Меркель также договорились проработать возможность "налаживания информационного обмена, связанного с пандемией, в частности, в части медицинских стандартов, внедряемых для лечения болезни".

Кроме пандемии собеседники обсудили вчерашнее голосование в украинском парламенте. "Федеральный канцлер положительно отметила принятия накануне законов об обороте земель сельскохозяйственного назначения и о регулировании банковской деятельности. В этом контексте она также отметила важность скорейшего завершения переговоров с МВФ о новой программе сотрудничества", - проинформировала пресс-служба офиса. При этом добавлено, что Зеленский и Меркель обсудили возможность выделения дополнительного финансирования для Украины со стороны Европейского Союза и Всемирного банка.

Сторону затронули и тему конфликта в Донбассе. "Отдельно стороны обсудили перспективы продолжения переговоров в нормандском формате", - сказано в сообщении.

По оценке Организации экономического сотрудничества и развития, по объемам предоставленной помощи Германия занимает третье место среди доноров Украины после ЕС и США. По состоянию на сентябрь 2019 года, только в рамках сотрудничества с Киевом в целях содействия развитию Украины Берлин потратил с 2014 года €544 млн. К ним добавляются €110 млн гуманитарной помощи, финансовый кредит на €500 млн, €25 млн, предоставленные на меры по стабилизации ситуации в стране, а также около €200 млн, которые были выплачены Киеву по каналам ЕС. Германия с начала кризиса на Украине оказала помощь стране на общую сумму в €1,4 млрд.

Количество случаев заражения новым коронавирусом на Украине за минувшие сутки увеличилось на 69 человек, достигнув 549. Число летальных исходов выросло до 13.